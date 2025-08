Expositie ‘Heel de aarde’ te zien in H. Calixtuskerk Groenlo

GROENLO – De hele maand augustus is in de H. Calixtuskerk aan de Kerkwal in Groenlo de expositie Heel de aarde te zien. In totaal zijn er 23 kunstwerken te bewonderen die in het teken staan van klimaatverandering en duurzaamheid. De werken zijn gemaakt door kunstenaarscollectief ArsProDeo.

De feestelijke opening vindt plaats op zondag 3 augustus om 10.45 uur, aansluitend op de kerkdienst die begint om 09.30 uur.

Thema: geloof, schepping en duurzaamheid

De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met GroeneKerken, een initiatief dat kerken stimuleert om in geloof en gedrag stappen te zetten richting een duurzamere samenleving. De kunstwerken – waaronder schilderijen, collages, keramiek, textiel en videowerken – zijn verspreid over kerkgebouwen in heel Nederland te zien.

Openingstijden expositie

De expositie in Groenlo is in augustus te bezoeken op:

Zondagen: na afloop van de kerkdienst (vanaf 09.30 uur)

Dinsdagen en donderdagen: van 14.00 tot 16.00 uur

Woensdagen en zaterdagen: van 13.30 tot 16.30 uur

Zondag 10 augustus: van 13.00 tot 16.30 uur

De toegang is gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

De expositie is een initiatief van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus en Ludger-parochie. De H. Calixtuskerk maakt deel uit van de Calixtus-H. Maria Moeder-Gods geloofsgemeenschap.

