Expositie natuurfotografie en bronzen vogels in de Stadsboerderij Grolle

GROENLO – In de periode 2 augustus tot 30 september exposeert Jos Korenromp in de Stadsboerderij Grolle onder de titel “Een eigen paradijs”.

Grollenaar Jos Korenromp houdt zich al vele jaren bezig met de natuur en de natuurfotografie. In het begin was Jos vooral geïnteresseerd in vogels en het vastleggen van vogel- en natuurgeluiden. Maar zijn belangstelling gaat inmiddels ook uit naar insecten, bloeiende planten, paddenstoelen, eigenlijk naar alles wat leeft en groeit en de onderlinge samenhang daarbij. Hij maakt natuurfoto’s en de natuurgeluiden legt hij vast op cd’s en gebruikt hij ook bij zogenaamde klankdia-series, waarmee hij informatieve bijeenkomsten verzorgt. De natuurfoto’s, die tijdens de expositie te zien zijn, heeft Jos gemaakt op verschillende plekken in Nederland en net over de grens met Duitsland, zoals bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug, het Haaksbergerveen, het Zwillbrocker Venn, het Ellewicker Feld, Winterswijk met zijn beken en boerderijen en de Koolmansdijk. Andere foto’s betreffen de natuur op Texel en Terschelling.

Een ander bijzonder onderdeel van de expositie zijn de bronzen beelden van vogels, die Jos met grote precisie maakt. Het is de liefde voor de natuur die hem ook hier drijft. En zo creëert hij zijn eigen paradijs.

De foto’s van Jos Korenromp zijn in verschillende boeken verschenen, waaronder ‘Ontdek de Achterhoek’ in de serie Nederlandse Landschappen, uitgegeven door het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (het IVN). Ook stonden er foto’s van hem in het boek dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Vereniging Natuurmonumenten ‘In de groene ruimte’. Verder maakte hij veel foto’s voor de uitgave van het Staring instituut ‘Water en Natuur’. Ook ontving Jos diverse nationale en internationale prijzen voor zijn werk.

De expositie van Jos Korenromp is te bezoeken op dinsdag tot en met zaterdag in de Stadsboerderij Grolle, Notenboomstraat 15, 7141 AB GROENLO. De openingstijden zijn van 11.00 uur tot 16.30 uur. Zie voor verdere informatie de website: www.stadsboerderijgrolle.nl