Film ‘A Perfectly Normal Family’ in bieb Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 10 maart wordt in de Bibliotheek Groenlo de film ‘A Perfectly Normal Family’ vertoond. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. De versoepelingen die per 25 februari ingaan betekenen voor de CINEbieb-avonden dat deze weer in volle glorie georganiseerd kunnen worden. Na afloop van de films is er ook weer de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren blijft wel nodig en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb

A Perfectly Normal Family

Het doodnormale gezin uit de titel (papa, mama, twee dochters) komt eind jaren negentig van de vorige eeuw volledig op z’n kop te staan wanneer papa aankondigt dat hij zich altijd vrouw heeft gevoeld. Vooral de elfjarige Emma (een fenomenale rol van nieuwkomer Toft Loholt) heeft het daar erg moeilijk mee. Reymann, die ook het scenario schreef en zich daarbij deels baseerde op haar eigen ervaringen, treft steeds de juiste toon in deze dan weer grappige, dan weer wrange, maar altijd levensechte familiegeschiedenis. Winnaar van de VPRO Big Screen Award op IFFR 2020.

Regisseur: Malou Reymann

Hoofdrolspelers: Kaya Toft Loholt, Mikkel Boe Følsgaard, Rigmor Ranthe, Neel Rønholt, Jessica Dinnage, Hadewych Minis

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete CINEbieb-programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, inclusief drankje na afloop van de film. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

