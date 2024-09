Film ‘Coup de chance’ opent filmseizoen CINEbieb Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 12 september vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Groenlo de eerste film van het seizoen. Op het witte scherm is ‘Coup de chance’ te zien. De avond begint om 19.30 uur, en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

Coup de chance

Wanneer Fanny op een dag haar oude jeugdliefde Alain tegen het lijf loopt, besluit ze – tegen beter weten in – haar luxe leventje met de schimmige rijkaard Jean op losse schroeven te zetten. Maar zo makkelijk is Jean niet te bedriegen. Deze zoveelste grimkomische zedenschets van Woody Allen is alweer zijn vijftigste film, en gezien Allens hoge leeftijd (hij is geboren in 1935) mogelijk ook zijn laatste. Daarmee zou Coup de chance een waardig slotakkoord van een zonder meer indrukwekkend oeuvre worden.

Regie: Woody Allen

Cast: Lou de Laâge, Niels Schneider, Anna Laik, Melvil Poupaud, Yannick Choirat

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00; leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.