Film FREYHEYT de rockopera in De Mattelier

GROENLO – Op 1 mei draait FREYHEYT de rockopera in De Mattelier aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo. De film vertelt de waargebeurde verhalen van een Achterhoekse vriendengroep in het verzet, maar dan alsof het vandaag gebeurt. Wat begint als kwajongenswerk, wordt al snel een zaak van leven of dood. Met de Nazi’s op de hielen, dreigt ook verraad van binnenuit. En als de druk te groot wordt, gaat het mis. Gezien de inval in Oekraïne is het thema bijzonder actueel. De vraag die gesteld wordt is: wat zou jij doen? Vechten, vluchten, berusten, onverschillig zijn of juist met de vijand heulen?

Tekst: Wim Maatman Muziek: Tom Klein Regie: Samantha Janssen

Zondag 1 mei: 14:30 uur

Kaarten via demattelier.nl

