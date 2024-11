Film ‘The Eternal Daughter’ draait in CINEbieb Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Op donderdagavond 14 november vertoont CINEbieb Groenlo de intrigerende film ‘The Eternal Daughter’. De voorstelling begint om 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Reserveren kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

In ‘The Eternal Daughter’ brengt filmmaakster Julie Hart (gespeeld door Tilda Swinton) vier kille, mistige dagen door met haar moeder (ook gespeeld door Swinton) en hun hond in een verlaten, spookachtig landhuishotel. Samen halen ze herinneringen op aan de jeugd van de moeder, die ze op dezelfde plek doorbracht. Dit fijngevoelige spookverhaal verkent de complexe banden tussen de levenden en de doden en is een voortzetting van Hoggs filmuniversum rondom haar alter ego Julie Hart, bekend uit The Souvenir en The Souvenir: Part II. De film richt zich subtiel op kleine gebaren en verwijst op een verrassende manier naar verschillende filmgenres, zelfs naar de komedieserie Fawlty Towers.

Regie: Joanna Hogg

Cast: Tilda Swinton, Carly-Sophia Davies, August Joshi, Joseph Mydell, Crispin Buxton

Programma en reserveringen

Het volledige filmprogramma is te vinden op de website www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Ook liggen er in de deelnemende bibliotheekvestigingen boekenleggers met het complete overzicht.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de website en kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1,00 korting.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.