Filmprogramma CINEbieb weer van start

GROENLO – Vanaf september gaan onze filmvrijwilligers zich weer volop inzetten om u mooie avonden te bezorgen. Er is een inspirerend programma samengesteld voor de Bibliotheek Groenlo. CINEbieb gaat wel aangepast van start. In verband met de Corona-maatregelen is het nodig om meer afstand tussen de filmbezoekers te creëren. Er kunnen daardoor minder belangstellenden dan normaal toegelaten worden. Van te voren reserveren is daarom verplicht.

Septemberprogramma

In september staat in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Arrival’ op het programma. De film wordt vertoond op donderdagavond 10 september, vanaf 19.30 uur.

Wanneer op twaalf plekken op aarde mysterieuze ruimtevaartuigen neerdalen wordt op elke locatie geprobeerd contact te maken met de buitenaardse wezens. In de Verenigde Staten wordt linguïst Louise Banks gevraagd om de taal van de aliens te ontcijferen. Als de spanningen tussen de landen waar de ruimteschepen geland zijn oplopen, moet het team op zoek naar antwoorden tijdens een race tegen de tijd.

Regisseur: Denis Villeneuve

Hoofdrolspelers: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma

Programma en kaarten reserveren

In de vestiging Groenlo liggen boekenleggers met het complete programma. Wilt u het totale overzicht van alle films zien, dan kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

