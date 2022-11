‘First Cow’ op het witte doek bij CINEbieb Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 8 december wordt de film ‘First Cow’ vertoond bij CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Na afloop van de film is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film.

First Cow

Oregon, begin 19de eeuw. Het leven van Cookie Figowitz en King Lu komt in een stroomversnelling wanneer een rijke Britse bonthandelaar een koe laat overkomen, omdat hij een wolkje melk wil in zijn thee. Het is de eerste koe in het gebied en Cookie kan de melk goed gebruiken voor zijn fenomenale, gefrituurde koekjes. Lieve western van indie-regisseur Kelly Reichardt (Wendy and Lucy, Meek’s Cutoff) waarin de nadruk ligt op het bakken van de koekjes, het plukken van blauwe bessen, en vooral op de bijna vanzelfsprekende vriendschap die ontstaat tussen Cookie en King Lu.

Regisseur: Kelly Reichardt

Hoofdrolspelers: John Magaro, Orion Lee, Ewen Bremner, Jared Kasowski, Dylan Smith

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers van CINEbieb met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting. De toegangsprijs is inclusief een drankje na afloop van de film.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....