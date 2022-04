FREYHEYT draait 1 mei in de Mattelier Groenlo

GROENLO – De rockopera FREYHEYT kreeg bij haar première bij de twee vertoningen een staande ovatie in de uitverkochte grote zaal van Schouwburg Amphion. De componist van dit muzikale spektakelstuk is de in Groenlo geboren Tom Klein Gunnewiek, in de muziekwereld bekend onder de naam Tom Klein. Hij heeft niet alleen de muziek geschreven en gearrangeerd, hij heeft ook het hele orkest ingespeeld. Een enorm klus die hij samen met soundengineer Jurriaan Boerstoel heeft geklaard. Het resultaat is zeer afwisselend geworden. En meeslepend. Want muziek, dat is emotie, meent Tom.

FREYHEYT gaat over jonge mensen in het verzet. Daar komt veel spanning, maar ook humor en liefde bij om de hoek kijken. Al die emoties moeten gevangen worden in muziek.

“Ik vond het heel spannend en interessant om iets te doen, wat ik eigenlijk nooit eerder had gedaan. Uiteindelijk zijn het achttien nummers geworden. Waarbij de tekst tijdens het componeren het uitgangspunt was, want daarin schuilt de emotie. Wat de hoofdpersonen meemaken, moet ik vertalen in muziek. Dat kan mij soms diep raken. Ik componeerde het stuk over de razzia. Daar heb ik een paar dagen aan gewerkt. Dat ging helemaal in m’n hoofd zitten, waardoor ik me uiteindelijk echt heel naar voelde. Dat was geen fijn gevoel, maar wel een teken dat ik muzikaal op het juiste spoor zat.”

Een compleet orkest in mijn eentje

“De meeste opdrachtgevers werken het liefst met een enorm orkest met goede muzikanten en met echte instrumenten. En, eerlijk is eerlijk: aan dat geluid kan niets of niemand tippen. Maar de realiteit is wat weerbarstiger. Vrijwel geen enkele producent kan zo’n orkestbak vol met muzikanten nog betalen. Ook de producent van FREYHEYT wenste, heel begrijpelijk, het liefst een complete strijkers- en blazerssectie. Nou, dan investeer ik in de best denkbare software op dat gebied. Ik verdiep mij in de mogelijkheden van nieuwe apparatuur en bijbehorende software. Eindresultaat is, dat ik vanuit m’n computer en toetsenbord nu een sound kan reproduceren, dat een goed alternatief is voor een orkest. Ik speel daarnaast zelf ook èchte instrumenten in en vorm daarmee met de andere partijen een heus ensemble.”

De film FREYHEYT de rockopera is te zien op 1 mei on 14.30 in de Mattelier in Groenlo. Kaarten via www.demattelier.nl

