Gala en galastoet Marianum in Groenlo

GROENLO – Op woensdag 8 juni organiseert Scholengemeenschap Marianum het gala in de Oude Calixtus in Groenlo. Het begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daaraan voorafgaand om 17.15 uur vindt de bekende galastoet plaats.

Het startpunt van de galastoet is op de parkeerplaats bij De Bron (Buitenschans 3) in Groenlo om vervolgens over de parkeerplaats te rijden via de Ruurloseweg en Beltrumsestraat naar de Markt in Groenlo. Voor bij Sensire stappen alle eindexamenleerlingen uit en betreden daar de rode loper op de Markt om zich te laten fotograferen. Dit duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Daarna begint het gala. Alle eindexamenleerlingen vmbo, havo en vwo van Marianum kunnen dan onder het genot van een hapje en drankje afscheid nemen van de school en hun docenten.

Namens het galacomité van Marianum nodigen wij geïnteresseerden van harte uit om de galastoet te komen bekijken om zo samen met de eindexamenleerlingen (hopelijk) een punt te zetten achter dit onderdeel van hun leven.

