Galerie KiK haalt het Verre Oosten in huis

GROENLO – Kunst in het Koetshuis is nu een vol jaar bezig en organiseert de komende maand zijn vierde expositie. Het Huys Basten Asbeck heeft daarmee zijn openbare functie terug en honderden kunstliefhebbers wisten de weg naar galerie KiK inmiddels te vinden. Na de eerdere exposities rond het werk van visueel kunstenaar Kamiel Rongen, het superrealisme uit de verzameling van Thieu Nikkessen en de kloecke koppen van Lawrence Mooij is het nu de beurt aan Eric Toebosch.

De contacten met andere kunstkringen worden op dit moment aangetrokken, met het uiteindelijke gemeenschappelijke doel meer mensen naar de Achterhoek te trekken en bezoekers een breed aanbod van kunst en cultuur te bieden.

Een mooie uitdaging voor de toekomst ziet de Stichting Kunst in het Koetshuys in de contacten die op dit moment worden onderhouden met Jan Cremer, die tijdens de Slag om Grolle ook galerie KiK bezocht en daar werd geportretteerd door Lawrence Mooij. De toezegging voor een expositie van zijn werk zal binnenkort een vervolg krijgen.

Eric Toebosch

Al meer dan 40 jaar werkt de Venlose kunstenaar Eric Toebosch (1949) aan zijn oeuvre. Werk van zijn hand was in deze lange periode te zien in diverse musea in binnen- en buitenland en op prestigieuze kunstbeurzen in Maastricht, Gent en Amsterdam. Zijn werk is onder andere in bezit van diverse bedrijfs- en museumcollecties.

De laatste jaren werkte hij samen met Balinese houtsnijders en beschilderde hij grote houten beelden. In Vietnam, in de keramiekstad Bat-Tang, beschilderde hij grote vazen.

Zijn laatste project was het beschilderen van keramische urnen. Maar de verbinding tussen alles is toch zijn teken- en schilderwerk in de zo typische Toebosch-kleuren. Aangeraakt door symboliek van India, Nepal en Afrika integreerde hij vormen en kleuren uit deze landen. Zijn reizen door het fascinerende Verre Oosten waren steeds de inspiratiebron voor zijn werk.

De expositie ‘Art in mixed media’ is van 6 januari tot en met 29 februari 2020. De galerie is open op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur en op aanvraag. Ga kijken, geniet en laat u verrassen!