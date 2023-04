Gelders Goed in samenwerking met de Dru in Taste

GROENLO- Deze avond is onderdeel van Gelders Goed, een concertreeks met ervaren en nieuw talent. Deze avonden worden op locaties door de hele Achterhoek gebracht. Na de eerste reeks hebben de bands de mogelijkheid één nummer op te nemen in het poppodium van de DRU wat later uitgegeven zal worden op cassette.

Gelders Goed on Tour is een initiatief van DRU poppodium. Met steun en medewerking van : Fonds Podiumkunsten/ Provincie Gelderland / Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek / Poppunt Gelderland / 3voor12 Gelderland .

SONIC WHIP

Sonic Whip is een Nederlandse alternatieve rockband uit Nijmegen. De combinatie van zware riffs en meerstemmige leadzang lijkt te verraden dat Alice In Chains de grootste invloed van Sonic Whip is. Maar omdat de algehele sound aanmerkelijk opgewekter is en er regelmatig aan Queens Of The Stone Age herinnerende eigenwijze stonerriffs opduiken, heeft Sonic Whip toch een volkomen eigen gezicht. Halverwege 2021 verscheen hun in eigen beheer geproduceerde debuutalbum “Triskelion”, dat gepresenteerd werd middels een uitverkochte show in Doornroosje.

SWEETMILK

De Achterhoekse band SweetMilk is ontstaan rondom singer/songwriter Mike Mendels. Allemaal nuchtere, ervaren muzikanten die hun sporen hebben verdiend in verschillende bands. Deze energieke podiumeenheid is een genot om naar te luisteren en te kijken. De muziek van SweetMilk is eerlijk, verfrissend eenvoudig en herkenbaar. De teksten gaan over alledaagse onderwerpen waar iedereen zich in kan herkennen; de dagelijkse sfeer van het gewone leven. Deze diverse onderwerpen worden door de band treffend bezongen in soms stevige rocksongs, als ook in wat rustiger opgebouwde popnummers met verrassende muzikale wendingen.

Op dit moment werken zij aan nieuw werk wat met een beetje mazzel begin april klaar is en voor het eerst het licht zal zien in Taste.

29 april

Aanvang 2130

Kaarten op tickets

