Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten

GROENLO– Op zaterdag 27 september is de eerste editie van De Gelderse Dag ’25. In Groenlo kun je aanschuiven bij het Gelders Ontbijt in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Bezoekers starten om 09.30 uur met een gezamenlijk ontbijt en maken kennis met de verhalen achter Groenlo en de Tachtigjarige Oorlog. Het museumbezoek zelf is geen onderdeel van het programma, maar kan na afloop op eigen kosten worden gedaan.

De Gelderse Dag verbindt de hele provincie: organisaties zetten hun deuren open voor een Gelders Ontbijt, een Gelders Kijkje Bij of een Gelderse Pubquiz. Reizen kan die dag voordelig met Arriva; kinderen t/m 11 jaar reizen gratis.

Het ontbijt in Groenlo is rolstoelvriendelijk. Aanmelden gaat via de eventpagina; tickets zijn gratis en snel te regelen.

Feitenblokje

📅 Wanneer: zaterdag 27 september 2025, aanvang 09.30 uur

📍 Waar: Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo

💶 Kosten: gratis ticket voor het ontbijt; museumbezoek op eigen kosten

🔗 Info & tickets: degeldersedag.nl • nmto.nl • arriva.nl/degeldersedag

♿ Toegankelijkheid: rolstoelvriendelijk

✉️ Contact: sharon.idink@nmto.nl

Wist je dat

Groenlo speelde in 1627 een hoofdrol in de Tachtigjarige Oorlog tijdens het beleg door Frederik Hendrik—een gebeurtenis die nog altijd in de stad en het museum terug te zien is.