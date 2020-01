‘Gloria Bell’ op witte doek in Bibliotheek Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 9 januari, vanaf 19.30 uur, vertonen de vrijwilligers van CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Gloria Bell’. Iedereen is van harte welkom! De toegangsprijs is €6,00 en leden van de Bibliotheek krijgen een euro korting.

Gloria Bell

Gloria is 58 maar voelt zich nog elke dag een prille dertiger opzoek naar de liefde van haar leven. Haar dagen brengt ze misschien door op kantoor, maar haar avonden is ze steevast te vinden op de dansvloer van clubs in Los Angeles. Wanneer ze op een avond Arnold ontmoet, lijkt er een einde te komen aan haar dagen als vrijgezel. Maar hoe ga je om met zo’n nieuwe relatie en met alle bagage van je partner? Onverschrokken en met ongelooflijke levensvreugde gaat Gloria het nieuwe avontuur tegemoet.Regisseur: Sebastián Lelio

Met: Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Caren Pistorius, Brad Garrett, Jeanne Tripplehorn, Rita Wilson, Sean Astin, Holland Taylor

Programma en kaarten reserveren

Onder de naam CINEbieb vertonen vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de wintermaanden maandelijks filmhuisfilms. In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete programma. Wilt u het totale overzicht van alle films zien, dan kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaartjes voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

Na de film wordt u een consumptie aangeboden en kunt u onder het genot van dit drankje nog even gezellig napraten.