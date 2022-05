Goede doelen acties bij Marianum in Groenlo

GROENLO – Op vrijdag 3 juni van 11.00 – 13.00 uur organiseert Scholengemeenschap Marianum in Groenlo aan Deken Hooijmansingel 1 een Goede doelen markt voor ouders, leerlingen, medewerkers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze markt worden er allerlei spullen verkocht om geld in te zamelen voor Stichting Kika en Vluchtelingenwerk.

Tijdens de Goede doelen markt kunnen bezoekers eigengemaakte baksel en spullen kopen, meedoen aan allerlei spelen, genieten van optredens en nog veel meer. Kom gerust kijken!

Naast deze markt, organiseren docenten en leerlingen van Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo nog veel meer activiteiten om geld in te zamelen. Alle activiteiten vinden plaats op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni overdag en in de avond. Zo gaan leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde bijvoorbeeld langs bij buurtbewoners om een ‘heitje voor een karweitje’ te doen en is er in Groenlo een Goede doelen concert om 19.30 uur. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar aan de deur of in de pauzes op school in Groenlo.

Op vrijdag 3 juni aan het einde van de dag zal Marianum bekendmaken hoeveel geld er is ingezameld voor de goede doelen.

Deze Goede doelen dagen maken onderdeel uit van de speciale jubileumweek, die Marianum organiseert van 30 mei tot en met 3 juni. In deze week viert Stichting Carmelcollege, waar Marianum onderdeel van uitmaakt, ook hun 100-jarig bestaan.

