Gratis camperweegdag in Groenlo

GROENLO – In navolging van de goedbezochte edities in voorgaande jaren, organiseert de NKC ook in 2022 weer verschillende camperweegdagen. Onder het motto ‘Weet wat je weegt’ is de weegbrug aanstaande zaterdag 23 april van 10:00 tot 14:00 uur bij Rouwmaat in Groenlo (Den Sliem 93) te vinden. Deelname is gratis en zonder aanmelding voor iedereen toegankelijk.

Met de inzet van de weegcampagne wil de NKC de drempel naar de weegbrug verlagen en de bewustwording rond het thema veiligheid verhogen.

Over beladen en veiligheid

De camperaar riskeert met een overbeladen camper niet alleen een boete, maar bovenal beïnvloedt een te hoog gewicht de rijstabiliteit. Ook het verminderde remvermogen kan tot onveilige situaties leiden. Een beladen onderwerp dus. Een camper is overbeladen als hij inclusief inzittenden en bagage zwaarder is dan de toegestane maximummassa die op het kentekenbewijs staat. In Nederland mag je met een B-rijbewijs een voertuig besturen met een toegestane maximummassa van hooguit 3.500 kilogram.

Voor een representatief weegresultaat raadt de NKC deelnemers aan om zaterdag met een beladen, reisklare camper naar de weegbrug in Groenlo te komen.

