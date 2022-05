Gratis deelname aan de carperclinic op zondag 22 mei.

Leuke activiteit van de Groenlose Hengelsport Vereniging

GROENLO – Vier ervaren karpervissers geven op zondag 22 mei voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar een heuse carperclininc bij de vijver van de Hartreize. Deze geweldige middag begint om 13.00 uur en de deelname is GRATIS. Wil je mee doen dan moet je wel even van te voren opgeven. Er zijn nog een paar plekken vrij. Dit kan bij Wouter Remmelink. Zijn e-mailadres is: wouterremmelink@gmail.com . Hieronder kun je lees je wat je allemaal leert die middag.

Wat leer je allemaal?

Gebruik juiste loodsysteem

Hoe zet je verantwoord een karper terug in het water als je hem hebt gevangen

Hoe houd je de gevangen vis het beste vast

Het tijdelijk en verantwoord bewaren van de karper

Gebruik van de carp care kit

Techniek voor het vissen met de pen

Welk aas gebruik je voor penvissen

Karpervissen met de vaste hengel

Hoe tuig je een vaste hengel op

Welk elastiek gebruik je bij de vaste hengel

Wat heb je nodig bij het statisch kapervissen

Hoe werkt een beetmelder

Welke molens zijn er

Welke lijn kun je het beste gebruiken

Het gebruik van swingers eo hangers

Welke hengelsteunen kun je het beste gebruiken

Welk schepnet kun je het beste gebruiken

Welke onthaakmat kun je het beste gebruiken

Welk aas kun je het Beste gebruiken

Welke montage kun je het beste voor het oppervlakte vissen op karper gebruiken

Hoe zoek je de karper

Welk aas gebruik je voor drijvend vissen

Hoe gaat drijvend vissen in de praktijk

Geef je snel op. Dit is je kans. Er zijn nog maar enkele plekken vrij.

