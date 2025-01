Gratis voorstelling ‘Ik kan het!’ tijdens Nationale Voorleesdagen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek op zaterdag 1 februari een gratis voorstelling van ‘Ik kan het!’, in samenwerking met PEERtoftheater. Deze interactieve en muzikale voorstelling is speciaal bedoeld voor peuters en jonge kleuters en begint om 10:30 uur in de Bibliotheek Groenlo.

De voorstelling is gebaseerd op het Prentenboek van het Jaar, ‘Rinus’, en vertelt het verhaal van Jette en Marijke. Jette was vroeger sterk en sportief, maar is nu wat ouder en stijver. Marijke daarentegen houdt van rennen, springen en alles wat wild is. Samen ontdekken ze wat je met een beetje hulp allemaal kunt bereiken.

De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten en deelname is gratis. Wel is aanmelden verplicht. Per kind mag één ouder of verzorger meekomen. Reserveer een plekje via de informatiebalie van jouw bibliotheekvestiging of via www.oostachterhoek.nl/peertof.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.