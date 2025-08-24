Groenlo vanuit de lucht: spaaractie voor uniek fotoalbum

GROENLO – Groenlo is prachtig om te zien, zeker ook vanuit de lucht. Fotograaf Marcel Houwer legde de stad de afgelopen maanden vast met zijn drone, in opdracht van Albert Heijn Groenlo. Het resultaat: een hardcover fotoalbum waarin het historische centrum, de wijken en het buitengebied in 216 kleurenfoto’s samenkomen.

Vanaf maandag 25 augustus start de supermarkt een spaaractie. Klanten ontvangen bij elke €10 aan boodschappen een zakje met vier fotoplaatjes. Het album zelf is voor €1 verkrijgbaar.

Herkenning en verrassing

De foto’s zijn ingedeeld in thema’s en laten de vestingstad van een nieuwe kant zien: van het herkenbare stratenpatroon en markante gebouwen tot het omliggende coulissenlandschap. “Het album wordt een feest van herkenning én ontdekking,” aldus de organisatie.

De actie nodigt uit om te sparen, te ruilen en samen het album compleet te maken. Daarmee is het niet alleen een uniek kijkboek voor inwoners, maar ook een bijzonder cadeau voor oud-Grollenaren s of iedereen met een warm hart voor Grolle.

📅 Start: maandag 25 augustus

📍 Albert Heijn Groenlo

💶 Album: €1 | Per €10 boodschappen: 1 zakje met 4 foto’s

🔗 Meer info in de winkel

