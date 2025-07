Groenlose basisscholieren op missie voor de aarde met de Wecycle Quiz

GROENLO – Leerlingen van basisschool Carillon in Groenlo kregen deze week een bijzondere en leerzame voorstelling voorgeschoteld. De landelijke Wecycle Quiz, een vrolijke theatershow over recycling, batterijen en duurzaamheid, streek neer in de Achterhoek. Met quizvragen, liedjes en interactieve momenten werden de kinderen bewust gemaakt van het belang van het apart inleveren van lege batterijen.

De show is een initiatief van Stichting OPEN, bekend van de landelijke Wecycle-campagnes. Het doel is om kinderen spelenderwijs te leren dat batterijen niet in de prullenbak thuishoren, maar ingeleverd moeten worden bij inzamelpunten. “Doe maar apart en geef die lege batterij een nieuwe start. Bescherm de wereld met je hart!”, klonk het enthousiast vanaf het podium.

Een leerling vatte het treffend samen: “Het was vet én ik weet nu dat je batterijen niet in de prullenbak mag gooien, maar naar de winkel moet brengen. Ik ga dit tegen iedereen vertellen!”

Van klaslokaal naar huiskamer

Hoewel de inzameling van batterijen op scholen is gestopt vanwege veiligheidsoverwegingen, blijft de bewustwording onverminderd doorgaan. Na afloop van de voorstelling kregen de leerlingen een handige Batterij Bewaarbox mee naar huis, waarmee ze thuis kunnen sparen voor een verantwoorde inlevering.

Landelijke tour langs 50 scholen

De Wecycle Quiz reist dit jaar langs meer dan 50 basisscholen in heel Nederland en bereikt daarmee ruim 10.000 kinderen. De voorstelling maakt deel uit van de bredere campagne “Doe maar apart”, die waarschuwt voor de risico’s van verkeerd weggegooide batterijen, zoals brandgevaar.

Wecycle Kids: leren binnen én buiten de klas

Naast de quiz biedt Stichting OPEN via Wecycle Kids gratis lesmateriaal, challenges en acties aan voor scholen. Zo wordt recyclen niet alleen leuk, maar ook iets wat leeft in én buiten het klaslokaal. Meer informatie is te vinden op: www.doemaarapart.nl.

