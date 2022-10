Groenlose gymnasiasten schitteren met lied bij uniek boek

GROENLO – Gymnasiasten van het Marianum in Groenlo schitteren met een lied bij het unieke boek Van de zwaluw. Een groep van zeventien 5e jaars hertaalde in het schooljaar 2021-2022 uit het Latijn het oudste gedicht van Nederlandse bodem. Zij staken het in een modern jasje en zongen het, op de muziek van Pumped Up Kicks, in de uitvoering van Foster the People. Een korte film hiervan gaat zaterdag 12 november in de kerk van Gelselaar in première. Hun even enthousiaste docent Ronald Blankenborg licht in het filmpje het ontstaan en de uitvoering van het idee toe.

Fotograaf en videograaf Maarten Zeehandelaar uit Zutphen legde de beelden en het geluid vast. Een trailer hiervan is al te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=ArKjY4PagYI. Zijn filmpje is een onderdeel van een bijzonder vertaalproject bij het populaire Poëziefestival Gelselaar, dat uitmondt in een meertalig boek.

Een ander aantrekkelijk onderdeel van de feestelijke voorpresentatie van deze uitgave op 12 november (aanvang 14 uur) in Gelselaar is het optreden van troubadour Hans Keuper. Wie zich tijdig aanmeldt via poeziegelselaar@gmail.com, kan er gratis bij zijn. Anderen kunnen via de site van de Stichting Portfolio volop meegenieten van een livestream.

Het festijn in de Gelselaarse kerk biedt een voorproefje van het vertaalproject, dat eeuwen omspant en vertalingen bundelt in het Nederlands, Duits en Nedersaksisch, uit Nederland en Duitsland. Naast poëzie, kunst van vele eeuwen en kunstzinnige foto’s biedt het een essay en andere aantrekkelijke artikelen.

Poëzie bisschop Radboud

Zwaluw was het thema vorig jaar bij het Poëziefestival Gelselaar. Ontdekt werd toen dat deze vogel ook al voorkwam in een zeer oud gedicht: het in het Latijn geschreven De Hirundine (Over de zwaluw) van bisschop Radboud van Utrecht, die nauw verbonden was met Oost-Nederland. Na meer dan duizend jaar inspireerde het gedicht tot een serie vertalingen uit de grondtaal.

Classicus Veenman schreef in jaargang 2005 van Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, over Hebban olla vogala: “Het mogen dan de oudste dichtregels in de Nederlandse taal zijn, het is niet het oudste Nederlandse gedicht.” Hij wees hierbij op het amper bekende Over de zwaluw van Radboud van Utrecht. Radboud werd geboren omstreeks het midden van de 9de eeuw, in de buurt van Namen. Radboud resideerde als bisschop niet in Utrecht, dat door de Vikingen was verwoest, maar in Deventer. Hij overleed in Ootmarsum op 29 november 917 en werd begraven in Deventer. De universiteit in Nijmegen is naar hem genoemd.

