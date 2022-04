Groenlose Hengelsport Vereniging gaat stadsgracht schoonmaken

GROENLO – Op zaterdag 9 april zal de stadsgracht in Groenlo ontdaan worden van de grote takken die op de bodem liggen. Door de stormen van de laatste tijd is er veel hout uit de bomen gewaaid. Dit gebeurd door middel van dreggen. Het stuk gracht vanaf de brug Eibergseweg tot aan de brug Ruurloseweg zal onder handen genomen worden.

Wil je helpen geef je dan even op via info@visseningroenlo.nl . We verzamelen om 8.30 uur op de parkeerplaats van de maliebaan. Tussentijds is er koffie en rond 12.00 uur is er voor de vrijwilligers nog een hapje en een drankje als dank voor de vele inspanningen.

Het is dan raadzaam om zaterdag 9 april niet te gaan vissen op bovengenoemd stuk gracht s’morgens.

