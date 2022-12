Grol 1 Herbstmeister

GROENLO – Na een glorieuze 5-1 overwinning op VVG ’25 in eigen huis, hetgeen behoud van de koppositie in de tweede klasse H van de KNVB tot gevolg heeft, gaat de hoofdmacht van Grol met opgeheven hoofd de winterstop in. Of zoals trainer/coach William Krabbenborg het na afloop van een spectaculaire wedstrijd op het sportpark Den Elshof samenvatte: ‘Dit geeft niet alleen de spelersgroep, maar de totale begeleiding en vanzelfsprekend ons trouwe supporterslegioen een bijzonder gevoel. Alvorens wij Kerst alsmede Oud en Nieuw gaan vieren, hebben wij nog één wedstrijd voor de boeg en dat is donderdag 15 december a.s. tegen Eersteklasser FC Winterswijk in het kader van de strijd om de Achterhoek Cup. Aanvang: 19.30 uur op ons eigen Grolcomplex. En daarna kijken wij uit naar de herstart van de competitie 2022-2023 met op zondag 22 januari 2023 de thuiswedstrijd tegen DVC ’26 uit Didam, die op dit moment de tweede plek op de ranglijst bezet.”

Tegen VVG ’25, een oude bekende van Grol in vroegere voetbaljaren en heden ten dage, zij het voor het laatste seizoen, getraind door Lars Krabbenborg uit Zieuwent, waardoor zich afgelopen zondag tegelijkertijd een wedstrijd Krabbenborg versus Krabbenborg afspeelde, was het na circa acht minuten spelen al raak. Een schitterende aanval, waarbij Mick Wissink een hoofdrol vertolkte, werd fraai afgerond door Luc Berentsen: 1-0. Dit succesvolle begin werd vervolgens verlengd met enkele, voetbaltechnisch gezien fraaie aanvallen en dat zowel over rechts als over links. Daarbij was het Tiem Rots, de laatste wedstrijden op elf spelende vanwege de afwezigheid van de geblesseerde linkerspits Tycho ten Bulte, die na een schitterende rush helaas strandde op goalie Maikel Damen van de Gaanderse hoofdmacht.

Na het beginsignaal van de goed leidende referee Bryan van Leeuwen uit Winterswijk voor het tweede bedrijf van de wedstrijd, prijkte na slechts twee minuten spelen de 2-0 voorsprong al op het scorebord. Een handsbal van een verdediger van VVG ’25 had tot gevolg dat Luc Berentsen op bijzonder fraaie wijze vanaf de elfmeterstip mocht raakschieten. Even later deed zich op de middenlijn en dat aan de zijde van de overdekte tribune een opstootje voor, waarbij de spelers Yannis Megens van de tegenpartij en Rico Lammerdink van Grol een gele kaart gepresenteerd kregen. Ondanks dat even later een zuivere strafschop, als gevolg van een overtreding op Luc Berentse binnen de beruchte lijnen, door de scheidsrechter over het hoofd werd gezien, kwam Grol na circa een half uur spelen in de tweede helft op 3-0. En ook deze keer was het, evenals enkele malen in voorgaande competitieduels, Max de Vries die weer eens één van zijn perfecte hoekschoppen nam, die door wederom Luc Berentsen werd binnengekopt. De Grolspits kan zich deze wedstrijd derhalve blijven herinneren vanwege een door hem bewerkstelligde hattrick. Op een moment dat VVG ’25 zich uit een hopeloos lijkende situatie probeerde los te rukken, was het de middenveld-strateeg Rico Lammerdink, die Grol koppend aan de 4-0 voorsprong hielp. Dezelfde Lammerdink wist ook het vijfde doelpunt voor zijn rekening te nemen door een vrije trap van Max de Vries af te ronden met een fraai doelpunt. Even daarvoor had Bruno van den Berg nog gezorgd dat VVG ’25 met één schamele tegentreffer in de koffer de thuisreis naar Gaanderen mocht aanvaarden.

Op naar een succesvolle tweede competitiehelft

Al met al kan thans geconcludeerd worden dat Grol 1, mede kijkende naar de onvoorstelbaar grote dosis jeugdige inbreng, kan terugblikken op een zeer goede eerste helft van de competitie 2022-2023. Gelet op de aanwezigheid van diverse geroutineerde spelers in elke linie, daarbij een tweetal goede doelverdedigers niet te vergeten, en daarbij niet te vergeten een extreem groot aantal jonge voetbalkrachten (denk daarbij aan onder anderen Mike Kempers, Kjell Riteco, Thiemo Wessels, Siebe Lantink, Mark Hietland en Jordy Schutten) mag de conclusie worden getrokken dat de gehele Grolfamilie -leden zowel actief als passief-, supporters, bestuurders, vrijwilligers en sponsoren niet te vergeten, kunnen uitzien naar een goede tweede seizoenshelft in het nieuwe jaar 2023!

Programma

Donderdag 15 december 19.30 uur Grol – FC Winterswijk (Achterhoek Cup)

Zondag 22 januari 14.30 uur Grol – DVC ’26 (Competitie)

Wedstrijdinformatie

8. 1 – 0 Luc Berentsen

47. 2 – 0 Luc Berentsen (penalty)

77. 3 – 0 Luc Berentsen

85. 4 – 0 Rico Lammerdink

88. 4 – 1 Bruno van den Berg

92. 5 – 1 Rico Lammerdink

Scheidsrechter: Bryan van Leeuwen uit Winterswijk

Geel: 4x VVG ’25 en Rico Lammerdink.

Opstelling Grol: Wessel Baarslag, Mike Kempers, Max de Vries, Mart Willemsen, Kjell Riteco, Rico Lammerdink, Siebe Lantink (86. Ramon Landewers), Mark Hietland (88. Tygo ten Bulte), Luc Berentsen (88. Mart Zieverink), Mick Wissink (81. Roel Bruins) en Tiem Rots (78. Jordy Schutten).

Uitslagen 2H

Grol – VVG ’25 5 – 1

OBW – DVC ’26 0 – 4

Varsseveld – DCS 4 – 0

Theole – SDOUC 1 – 4

Beungingse Boys – Union 2 – 3

Spero – NEC 2 – 2

DIO ’30 vrij

Stand 2H

1. Grol 10 – 22

2. DVC ’26 10 – 21

3. SDOUC 10 – 20

4. DCS 11 – 18

5. Union 11 – 16

6. Theole 10 – 15

7. OBW 10 – 15

8. VVG ’25 10 – 14

9. Varsseveld 10 – 14

10. Beuningse Boys 10 – 9

11. DIO ’30 10 – 9

12. Spero 10 – 7

13. NEC 10 – 5

