Grol 1 start voorbereiding op nieuw seizoen

GROENLO – Grol 1 is dinsdag 12 augustus officieel begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen met de eerste training. De selectie is al grotendeels compleet en maakt zich op voor een reeks oefen-, beker- en competitiewedstrijden.

De eerste test volgt op zaterdag 16 augustus, wanneer Grol om 18.00 uur thuis oefent tegen SDOUC. Daarna staan er wedstrijden in het kader van het Keitoernooi op het programma. Op zondag 31 augustus begint de ploeg aan de bekercompetitie met een uitwedstrijd tegen Longa ’30 in Lichtenvoorde.

De reguliere competitie gaat van start op zondag 21 september met een uitduel tegen VIOD in Doetinchem. Een week later speelt Grol de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Varsseveld.

Programma Grol 1