Grol 3 bekert verder na zege op Winterswijk 8

GROENLO – Grol 3 heeft zaterdag op eigen veld met 3–1 gewonnen van Winterswijk 8 en plaatst zich daarmee voor de volgende ronde van de beker.

Onder leiding van Ronald Wagendorp begon de ploeg stroef. Winterswijk zakte ver terug en gokte op de counter, wat in de 32ste minuut succes opleverde: 0–1. Kort voor rust zorgde Youri alsnog voor de gelijkmaker.

Na de pauze hield Grol het veldoverwicht, maar miste het vaak de scherpte. In de 72ste minuut brak Khalid de ban door uit een hoekschop van Rubel raak te koppen: 2–1. Acht minuten voor tijd besliste hij opnieuw de wedstrijd door een voorzet van Ronald binnen te tikken: 3–1.

Met dit resultaat en de eerdere 2–6 overwinning bij AD’69 3, profiteert Grol bovendien van het terugtrekken van AZSV. Daardoor is het team zeker van een plek in de volgende bekerronde.

📅 Feitenblokje

Datum: zaterdag 6 september 2025

Wedstrijd: Grol 3 – Winterswijk 8

Uitslag: 3–1

Bijzonderheid: Grol 3 geplaatst voor volgende ronde beker

