Grol geeft ook in eigen huis de competitiestart extra kleur

GROENLO – Na een succesvolle 0-3 zege, een week eerder in Doetinchem tegen VIOD tijdens de officiële start van de voetbalcompetitie ’25-’26, heeft de hoofdmacht van Grol ook in de eerste thuiswedstrijd op sportpark Den Elshof een verdienstelijke 3-2 zege behaald. Dit tegen het altijd stug en compact spelende SC Varsseveld. Door deze overwinning bezet het visitekaartje van de club na twee gespeelde competitieduels de eerste plaats op de ranglijst in de tweede klasse F van de KNVB. Een uitstekend resultaat, zeker gezien het feit dat de technische staf van Grol vanwege blessureperikelen geen beroep kan doen op enkele belangrijke steunpilaren in alle drie de linies van het team.

Na de verhuizing van José Carlos Gonzalez telt de eerste selectie van Grol momenteel 23 leden. Dankzij de aanwezigheid van vijf 19-jarige spelers bedraagt de gemiddelde leeftijd van de selectie 21,9 jaar, nog net geen 22. Opvallend is dat aanvoerder en spits Luc Berentsen met 28 jaar de oudste speler is. Verder was trainer/coach Arjen Nijman vanwege een stevige griep niet aanwezig; zijn taken werden waargenomen door de assistent-trainers Jos Heutinck en Ronald van der Plaats.

Tegen de voor Grol altijd lastige opponent Varsseveld begon de thuisclub voortvarend. In de 15e minuut kreeg Luc Berentsen via een perfecte voorzet van Jordy Schutten een ideale kopkans, maar hij wist deze niet te verzilveren. Even later kreeg Tiem Rots een soortgelijke mogelijkheid, maar ook hij miste. Varsseveld kwam pas in de 25e minuut tot de eerste hoekschop, maar wist even later wel de 0-1 te scoren, waarbij de Grol-defensie niet sterk oogde. Grol herpakte zich, en vlak voor rust zorgde Luc Berentsen – na een goede voorbereiding van Kaj Riteco – voor de 1-1.

In de tweede helft was het Ruben Wonnink die Varsseveld opnieuw op voorsprong bracht (1-2). Grol gaf echter niet op en bleef de aanval zoeken. Bij een van die acties werd Tiem Rots binnen het strafschopgebied neergehaald, waarna Berentsen vanaf de penaltystip de 2-2 binnenschoot. In de 71e minuut besliste de goed spelende Jordy Schutten de wedstrijd met de 3-2.

Een verdienstelijke overwinning, die de Grolequipe vertrouwen moet geven voor een goed vervolg van de huidige competitie. Eerst wacht de uitwedstrijd op zondag 5 oktober tegen Quick 1888 in Nijmegen.

Wedstrijdinformatie

Scheidsrechter: Onur Berk Tastan (Eibergen)

Assistent-scheidsrechters: Barend Soer (SV Grol) en Erik Knol (SC Varsseveld)

Scoreverloop

30e min. 0-1 Cas Kemperman

44e min. 1-1 Luc Berentsen

52e min. 1-2 Ruben Wonnink

60e min. 2-2 Luc Berentsen

71e min. 3-2 Jordy Schutten

Kaarten

SV Grol: Joost Penterman, Thijmen Geurink

SC Varsseveld: Luke Groot Wassink, Sten Nieuwenhuis

Rood: Len Elsing (SC Varsseveld)

Opstelling SV Grol

Nick Oude Luttikhuis, Kaj Riteco, Jordi Geelink, Kjell Riteco, Davy Schutten, Titus Hoffman (65e min. Thijmen Geurink), Tiem Rots (70e min. Yaluca Meusert), Joost Penterman, Jordy Schutten (83e min. Jull Brummelaar), Luc Berentsen, Tyn Brockötter (70e min. Wout Reukers).

Uitslagen 2F

SV Grol – SC Varsseveld 3-2

Beuningse Boys – DVC ’26 1-1

RKZVC – Jonge Kracht 1-3

Spero – VIOD 2-2

VVG ’25 – Quick 1888 1-0

SC Westervoort – Trekvogels 2-1

OBW vrij

Stand 2F

SV Grol 2-6 VVG ’25 2-6 Jonge Kracht 2-4 Spero 2-4 SC Westervoort 2-4 Trekvogels 2-3 Beuningse Boys 1-1 OBW 1-1 Quick 1888 2-1 DVC ’26 2-1 VIOD Doetinchem 2-1 SC Varsseveld 2-0 RKZVC 2-0

Programma SV Grol

Zondag 5 oktober, 14.00 uur: Quick 1888 – SV Grol

Zondag 12 oktober, 14.30 uur: SV Grol – Trekvogels

Zondag 19 oktober: Vrij

Zondag 26 oktober: Jonge Kracht – SV Grol

