Grol legt met goed voetbal in de eerste helft de basis voor een mooie overwinning

GROENLO – Afgelopen zaterdag speelde Grol de thuiswedstrijd op het hoofdveld tegen onze gasten uit Vorden. Zodra de eerste zonnestralen door de wolken braken, ging de wedstrijd van start. In de eerste minuten was het nog wat aftasten, maar Grol kreeg al snel grip op het spel en zette Vorden onder druk.

Al in de 6e minuut kreeg Grol een hoekschop. Hajrullah nam deze en Pepijn werkte de bal met zijn bovenbeen binnen: 1-0. Grol zat goed in de wedstrijd, hield Vorden vast en dwong hen tot fouten. In de 12e minuut speelde Jules, die de hele wedstrijd sterk acteerde op het middenveld, Hajrullah met een steekpass vrij voor de keeper. Hajrullah bleef koel en schoof de bal beheerst binnen: 2-0. Slechts drie minuten later was het opnieuw raak: na een knappe soloactie maakte Hajrullah de 3-0.

Na deze sterke fase zakte Grol iets terug en vergat het soms om simpel te blijven voetballen. Het spel werd wat rommeliger en Vorden profiteerde daar dankbaar van. Enkele keren wist Vorden gevaarlijk door te komen, waardoor de verdediging met Mees en Wout alle hens aan dek had. Gelukkig werden veel aanvallen onderschept of eindigden ze bij keeper Oskar. Toch viel in de 26e minuut de 3-1: een afstandsschot werd ongelukkig door Mees van richting veranderd, waardoor Oskar kansloos was.

Het tegendoelpunt zette Grol weer op scherp. Wanneer het team de bal opnieuw vlot liet rondgaan, volgde vlak voor rust een prachtige combinatie via Tygo, Jules en Dex. Uiteindelijk was het Hajrullah die de aanval afrondde en de 4-1 binnenschoot.

In de rust hamert Roy erop dat de wedstrijd nog niet gespeeld is en dat er scherpte nodig blijft in de tweede helft. En inderdaad: Vorden kwam sterk uit de kleedkamer. Ze zetten sneller druk en zochten met lange ballen de diepte, waardoor Grol achteruit moest. Toch hield Grol stand en gaf het nauwelijks kansen weg. In de 50e minuut was er zelfs opluchting toen Hajrullah de 5-1 maakte na een aanval via de rechterflank.

Het spel golfde daarna meer op en neer, al behield Grol een licht overwicht. In de 55e minuut counterde Vorden gevaarlijk. De linksbuiten schoot hard op doel; Oskar redde knap, maar de meegelopen spits schoot de rebound overtuigend binnen: 5-2.

Grol herpakte zich en ging weer vrijuit combineren. Er volgden kansen voor Lex en Gøste, maar deze werden door de Vorden-defensie onschadelijk gemaakt. In de 57e minuut besliste Gijs de wedstrijd definitief met een laag geplaatst schot: 6-2.

De resterende minuten werden gecontroleerd uitgespeeld en de drie punten bleven in Groenlo.

Eindstand:

Grol JO13-2JM – Vorden JO13-1JM: 6-2 (rust 4-1)

