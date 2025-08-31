Grol MO17-1 pakt knappe 3e plek op sterk bezet ATC’65 Meidentoernooi

HENGELO/ GROENLO – Het meidenteam MO17-1 van Grol heeft afgelopen weekend een knappe prestatie geleverd op het sterk bezette ATC’65 Meidentoernooi in Hengelo. Het toernooi kende een hoog niveau met deelname van onder meer de Regioselectie Go Ahead Eagles, Regioteam Drenthe, SC Reken (Duitsland) en diverse hoofdklasseteams.

In de poulefase eindigde Grol overtuigend als nummer één door sterke opponenten als Bon Boys, TVC’28, Luctor et Emergo en Wilhelminaschool achter zich te laten.

In de kwartfinale werd na strafschoppen afgerekend met Vogido (1e klasse). In de halve finale moest Grol echter buigen voor Wilhelminaschool MO17-1. In de strijd om plek drie revancheerde de ploeg zich uitstekend: tegen Regioteam Drenthe trok Grol opnieuw aan het langste eind in een spannende penaltyserie.

“De meiden hebben gestreden tot het einde en bewezen dat ze ook op dit hoge niveau goed mee kunnen. Deze derde plek voelt als een overwinning”.

