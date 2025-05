Grol speelt ook komend seizoen in de tweede klasse

GROENLO – Met nog één competitiewedstrijd te gaan heeft Grol zich verzekerd van een plek in de tweede klasse van de KNVB voor het seizoen 2025-2026. Op het eigen sportpark Den Elshof boekte de ploeg van trainer/coach Arjen Nijman een verdiende 2-0 overwinning op Trekvogels uit Nijmegen. Deze trotse club uit Nijmegen-Oost bestaat uit inwoners van wijken als Hengstdal, Spoorbuurt en het Rode Dorp, aangevuld met nieuwkomers die in Nijmegen zijn komen wonen om te studeren en/of te werken.

Eerder won Grol al met 1-2 in Nijmegen. Ook nu hield de ploeg de drie punten in eigen huis. Beide doelpunten vielen in de tweede helft en werden gescoord door respectievelijk Tiem Rots en Luc Berentsen.

Grol begon voortvarend om exact 14.00 uur, het vaste aanvangstijdstip in deze beslissende fase van de competitie. In het eerste bedrijf was Grol de bovenliggende partij. Dit bleek onder meer uit het feit dat doelman Nick Oude Luttikhuis nauwelijks in actie hoefde te komen. Toch slaagde de thuisploeg er niet in om voor rust de score te openen. Zo miste Tiem Rots een riante kans na een goede voorzet van Luc Berentsen.

Na rust kreeg Grol te maken met een stug verdedigend Trekvogels. Toch was het de sterk spelende verdediger Thiemo Wessels die met een indrukwekkende rush gevaar stichtte, maar zijn schot werd gestopt door de Nijmeegse doelman. In de 52e minuut viel de verdiende openingstreffer alsnog: Tiem Rots, de nummer 10 van Grol, kopte een voorzet van Thijmen Geurink fraai binnen.

In de 65e minuut verdubbelde aanvoerder en topscorer Luc Berentsen de voorsprong. Hij verlengde een voorzet van Juul Brummelaar in het doel: 2-0. In het restant van de wedstrijd gaf Grol weinig meer weg, ondanks dat Trekvogels bij vlagen aandrong. Dankzij deze overwinning is Grol ook volgend seizoen actief in de tweede klasse.

De laatste competitiewedstrijd is op zondag 25 mei in Zutphen tegen AZC. Bij winst is zelfs een vijfde plaats in de eindrangschikking van de competitie 2024-2025 nog mogelijk.

Wedstrijdinformatie

Opstelling Grol tegen Trekvogels:

Doel: Nick Oude Luttikhuis

Achter: Davy Schutten, Thiemo Wessels, Kaj Riteco (6e min. Jordi Geelink), Jose Gonzalez

Midden: Mark Hietland (70e min. Yaluca Meusert), Tiem Rots, Kjell Riteco

Voor: Mick Wissink (22e min. Juul Brummelaar), Luc Berentsen (aanvoerder), Thijmen Geurink (60e min. Tyn Brockötter)

Arbitraal trio:

Scheidsrechter: Johnny Appel (Hilversum)

Assistent-scheidsrechters: Bart Huijskes (Grol), Mathieu Verharen (Trekvogels)

Scoreverloop:

52e minuut: 1-0 Tiem Rots

65e minuut: 2-0 Luc Berentsen

Gele kaarten:

Grol: Jordi Geelink, Kjell Riteco, Juul Brummelaar, Luc Berentsen

Trekvogels: Jordi Derks, Daan Bulting

Rode kaarten:

Geen

Uitslagen 2F:

Grol – Trekvogels 2-0

Varsseveld – SDOUC 1-1

Jonge Kracht – Union 2-0

Quick 1888 – VVG ’25 3-2

WSV – Westervoort 2-3

Voorwaarts – RKZVC 1-3

VIOD – AZC 8-1

Stand 2F:

SDOUC – 25 – 53 Westervoort – 25 – 52 VIOD – 25 – 39 AZC – 25 – 38 Quick 1888 – 25 – 38 Jonge Kracht – 25 – 37 Grol – 25 – 35 Trekvogels – 25 – 34 VVG ’25 – 25 – 33 Varsseveld – 25 – 30 WSV – 25 – 28 RKZVC – 25 – 23 Voorwaarts – 25 – 21 Union – 25 – 20

Resterend programma 2F – zondag 25 mei 2025, 14.00 uur:

AZC – Grol

Westervoort – Quick 1888

RKZVC – Jonge Kracht

SDOUC – Voorwaarts

Trekvogels – Varsseveld

VVG ’25 – VIOD

Union – WSV

