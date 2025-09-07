Grol uitgeschakeld in de beker na nederlaag tegen Rigtersbleek

🔊 🔊 Beluister dit artikel (voorleesfunctie)

GROENLO – Grol 1 is na twee nederlagen uitgeschakeld in het bekertoernooi. Zaterdag 6 september verloor de jonge ploeg in eigen huis met 0–1 van Rigtersbleek 1. Eerder ging Grol al onderuit tegen Longa ’30 (3–1).

Met een zeer jeugdig elftal – tien van de elf basisspelers zijn geboren na 2000 – had Grol het lastig tegen het ervaren Rigtersbleek. De bezoekers, die de laatste jaren opklommen van de vierde naar de tweede klasse, domineerden de wedstrijd. Na een half uur maakte Dylan Rickhoff, uit een hoekschop, het enige doelpunt van de wedstrijd.

Grol wist ondanks het overwicht van de tegenstander enkele kansen te creëren. In de eerste helft raakte Luc Berentsen de lat uit een vrije trap en schoot Joost Penterman net over. In de slotfase kreeg Jordi Geelink nog de grootste kans op de gelijkmaker, maar hij kon de bal niet goed raken.

Keeper Nick Oude Luttikhuis hield Grol met meerdere reddingen lang in de wedstrijd, maar een treffer bleef uit. Door de resultaten in de poule zijn Longa ’30 en Rigtersbleek door naar de volgende ronde, terwijl Grol en Lochem al zijn uitgeschakeld.

Trainer en spelers kijken nu vooruit naar de start van de competitie. “Deze jonge groep leert veel van zulke duels,” klinkt het vanuit de club.

📅 Programma Grol

14 sept. 14.00 uur – Lochem – Grol (beker)

21 sept. 14.00 uur – VIOD – Grol (competitie)

28 sept. 14.30 uur – Grol – Varsseveld (competitie)

