Grolse kermis in de startblokken

GROENLO – De Grolse Kermis staat weer voor de deur op de Maliebaan in Groenlo en zal plaatsvinden van 18 tot en met 21 augustus. In aanloop naar dit jaarlijkse evenement is er een enquête gehouden onder de bevolking, waaruit is gebleken dat de Grolse Kermis een geliefd evenement is. Er is echter ook ruimte voor verbetering, en daarom worden er dit jaar al een aantal stappen ondernomen.

Vrijdagavond wordt de kermis afgetrapt met een spectaculaire lasershow om 22.00 uur. Maar de festiviteiten beginnen al eerder, om 16.00 uur, met het Bedrijvenuurtje. Dit is de tweede editie van dit speciale uur waarin bedrijven uit Groenlo en de directe omgeving de gelegenheid hebben om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten onder het genot van hapjes en drankjes. De deelnemende bedrijven kunnen profiteren van een speciaal tarief voor de kermismunten, die alleen geldig zijn op vrijdag. Vanaf 19.00 uur is de tent voor iedereen vrij toegankelijk en staat er nog een leuke verrassing te wachten. Deze verandering is doorgevoerd naar aanleiding van de enquête, waaruit bleek dat er behoefte was aan een duidelijke afsluiting van de kermis. Daarom is er dit jaar geen vuurwerkshow op zaterdag, maar een adembenemende lasershow op vrijdag. De muziek op vrijdag wordt verzorgd door Seven Days Music.

Op zaterdag vindt het jeugdvogelschieten plaats, een andere opvallende wijziging. Dit onderdeel, voor jongeren van 16 tot 18 jaar, is verplaatst naar zaterdag en begint al om 18.00 uur. Na het vogelschieten volgt een huldiging, waarna het grote feest omstreeks 20.00 uur losbarst met muzikale begeleiding van Royal Beat.

De Grolse Kermis is er voor jong en oud. Al jarenlang trekt het evenement inwoners van alle leeftijden naar Groenlo. Op zaterdagmiddag zijn er traditioneel de kinderspelen, waarbij deelnemers mooie prijzen kunnen winnen. Ook voor kinderen die niet meedoen zijn er activiteiten, waaronder optredens van Lonnie Ballonie en een speciaal kindertheater.

Op zondagochtend is er het gezellige “Jaartje meer”, waarbij ook de oudere generatie volop kan meezingen en dansen. De zondagmiddag staat in het teken van het Spelspektakel, met een reeks spannende activiteiten voor teams van minimaal 4 personen. Verzamel dus je slimste, snelste en behendigste vrienden om kans te maken op de hoofdprijs. ’s Avonds is het podium voor The Euros, wat belooft uit te groeien tot een gigantisch feest.

Op maandagochtend vinden de Volksspelen plaats, waarbij deelnemers kunnen deelnemen aan vogelschieten, vogelgooien of schijfschieten. ’s Avonds vindt het grote finalefeest plaats met muziek van de Perfect Showband, waarbij de hoogheden nog een laatste keer tijdens de kermis in het zonnetje gezet zullen worden.

Voor meer informatie en aanmeldingen voor de verschillende onderdelen van de Grolse Kermis, kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.grolsekermis.nl.

