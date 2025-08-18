Grolse kermis maandag: De vogel is er af.

De vogel is er af.

Het is een bijzonder jaar voor Olaf Lagas. Nadat hij eerder dit jaar al de titel van schutterskoning in Eefsele veroverde, heeft hij nu ook in Groenlo het koningsschot gelost.

Met het 422e schot wist Lagas het laatste stuk van de kermisvogel naar beneden te halen. Daarmee werd hij opnieuw gekroond tot koning, een prestatie die hem de unieke eer oplevert dat hij dit jaar zowel in Eefsele als in Groenlo de titel draagt.

Tijdens de strijd vielen ook andere opmerkelijke treffers te noteren. Robert Jan Bos schoot de hals van de vogel eraf, terwijl Frank Beurskens in één schot zowel de linker- als rechtervleugel wist te raken – een huzarenstukje dat veel applaus opleverde. In totaal namen zo’n 300 deelnemers deel en losten zij hun schoten op de kermisvogel.

Tijdens de feestelijkheden in de tent benadrukte kermisvoorzitter Raymond Frank dat Lagas zijn overwinning opdraagt aan Wilko Poortman, die afgelopen zaterdag overleed.

Komend weekend maakt Lagas zich op voor de schietwedstrijd in Zwolle, waar hij kan proberen de bijzondere hattrick compleet te maken.

Knuppelkoningin 2025 bekend

GROENLO – Na een spannende strijd tijdens de Knuppelkoningin 2025 viel de romp na de 622e beurt. Het was Ise Walterbos die met haar worp de romp eraf gooide en daarmee de titel opeiste.

De overige onderdelen werden gegooid door:

Hals: Sharon Denneboom

Linkervleugel: Lobke Idink-Konings

Rechtervleugel: Ise Walterbos

Staart: Tim van Oene

Uitslagen Kermisjeugdviswedstrijd Groenlo

Op zondag 17 augustus werd in Groenlo de jaarlijkse kermisviswedstrijd gehouden. Jongeren streden in twee leeftijdscategorieën om de hoogste vangstgewichten.

Categorie 12 tot en met 14 jaar

Djusten Wolters – 755 gram Janiek Schoonewoerd – 625 gram Wesley Nieuwenhuis – 475 gram

Categorie tot 12 jaar

Bas Groothuis – 635 gram Jur Ressing – 615 gram Job te Brake – 595 gram Tygo Janssen – 510 gram Bjorn Snoek – 490 gram Wigo Dibbets – 465 gram Naud Oldenkotte – 440 gram Jens Oldenkotte – 345 gram

Na afloop werden er ook cadeaubonnen verloot, beschikbaar gesteld door Discus Groenlo.

