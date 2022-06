Grolse Vesteval Dagen steken braderie in een nieuw jasje

GROENLO – De Grolse Vesteval dagen moeten deze zomer voor extra reuring in het centrum van Groenlo zorgen. Gedurende twee zondagen en één zaterdag worden er naast de braderie allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor het vermaak van jong en oud. Er is live muziek, lekker eten, straattheater, een vintage- en handmademarkt en een speelstraat voor de kleintjes.

Drie dagen, drie thema’s

De Grolse Vesteval Dagen zijn een initiatief van de GOV met als doel om met de braderie voor een nieuwe impuls te zorgen voor het bezoek aan de binnenstad. Dit wordt gedaan aan de hand van drie thema’s die aansluiten bij de profilering van Groenlo vestingstad: het thema bier, thema 1627 en het thema Spanje. Nicole Rouwmaat, door de GOV als Vestevalcoördinator van het evenement aangesteld vertelt: ‘De Grolse Vesteval dagen hebben de braderie als basis en dragen daarnaast één van de drie thema’s. Daar waar de thema’s dit jaar hier en daar voorzichtig zichtbaar zijn, zullen deze de komende jaren meer en meer de nadruk krijgen.’ Het programma op de zondagen is van 12.00 uur tot 17.00 uur. Tot 20.00 uur zal er nog muziek gespeeld worden op de markt.

Grolse Vesteval Dag – zondag 10 juli

De eerste Grolse Vesteval Dag staat in het teken van bier. In de Middeleeuwen en ook de 17e eeuw vloeide het bier in de vestingstad rijkelijk aangezien dit veiliger was om te drinken dan het niet zo schone drinkwater. In de Beltrumsestraat vind je een gezellige braderie. Op de Markt geniet je van een heerlijk biertje en live muziek. Bij de Calixctuskerk nodigt de Grolsch Verzamelaarsgilde je met haar 13 kramen uit diverse collectors items te bewonderen en te kopen. In de Lievelderstraat moet je zijn voor de handmademarkt; van schilderijen tot keramiek, van sieraden tot babykleertjes, alles is handgemaakt. In de Kevelderstraat is er volop vermaak voor de kinderen.

Verhaal van Gelderland Zomertoer – zaterdag 23 juli

De tweede Grolse Vesteval Dag is op een zaterdag en haakt aan bij een groter provinciaal thema; de Verhaal van Gelderland Zomertoer, een initiatief van Erfgoed Gelderland en het geschiedenisplatform Ridders van Gelre. Met de Zomertoer wordt er vanaf 18 juni t/m 14 augustus iedere week een andere periode in de Gelderse geschiedenis belicht. Op 23 juli komt de Zomertoer naar Groenlo en staat helemaal in het teken van de Tachtigjarige Oorlog. Bezoekers worden getuigen van hoe Groenlo teruggaat naar de 17e eeuw en zich voorbereid op de 8e editie van de Slag om Grolle die in oktober plaatsvindt. Vanuit de Grolse Vestvaldagen wordt het programma aangevuld met extra activiteiten in het thema van 1627. Meer informatie over de Verhaal van Gelderland Zomertoer vind je op verhaalvangelderland.nl/zomertoer

Grolse Vesteval Dag – zondag 7 augustus

De derde en laatste Grolse Vesteval Dag deze zomer belicht het thema Spanje. Het thema is gerelateerd aan de jarenlange bezetting van Groenlo door de Spanjaarden, die niet per definitie zoals lange tijd werd vermoed, altijd persé slecht was voor de Grolse bevolking. Naast de braderie, kan de bezoeker zich te goed doen aan de Groenlose horeca die hier en daar Spaanse hapjes op het menu heeft. Er is een vintagemarkt, Spaanse live muziek en ook het straattheater en de Speelstraat haken aan bij het Spaanse thema d.m.v. danslessen en castagnetten knutselen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Grolse Vesteval Dagen via: www.facebook.com/Groenlo

