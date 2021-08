Groot onderhoud N18; afsluitingen tussen Groenlo en Varsseveld

Deel dit bericht













GROENLO – Rijkswaterstaat start op 29 augustus met groot onderhoud op de autoweg N18 tussen Groenlo en Varsseveld. Hierdoor is de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde volledig afgesloten van 29 augustus tot 3 september en tussen Lichtenvoorde en Varsseveld van 3 tot 10 september 2021. Weggebruikers op de autoweg N18 moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

“We vervangen het asfalt voor geluiddempend asfalt over de volledige lengte van 14,5 km. We voeren onderhoudswerkzaamheden uit zoals het vernieuwen van voegovergangen en het uitvoeren van betonreparaties aan viaducten. Daarnaast werken we ook aan de herinrichting van de kruising op de Lichtenvoordseweg (Varsseveld), waardoor deze veiliger wordt”.

Planning en omleidingen

Onderhoud Groenlo – Lichtenvoorde

Van zondag 29 augustus 20.00 uur tot vrijdag 3 september 05.00 uur werken we aan de weg tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van een aantal oversteekplaatsen voor (landbouw)verkeer en er zijn diverse omleidingsroutes van toepassing:

Groenlo – Varsseveld N318 -N319

Groenlo – Lichtenvoorde N319-N318-N313

Groenlo – Doetinchem N319-N315

Onderhoud Lichtenvoorde – Varsseveld

Van vrijdag 3 september 01.00 uur tot vrijdag 10 september 05.00 uur vinden de werkzaamheden plaats tussen Lichtenvoorde en Varsseveld. Op dit traject zijn meerdere oversteekplaatsen ingericht. Voor dit deel gelden de volgende omleidingsroutes:

Groenlo – Varsseveld N318 – N319

Lichtenvoorde – Groenlo N313 – N319

Groenlo – Doetinchem N319 – N315

Lichtenvoorde – Varsseveld N313 – N319

De omleidingsroutes staan aangegeven op informatieborden langs de weg. Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden, op de projectpagina Onderhoud wegen Oost-Nederland of de projectpagina N18: groot onderhoud Groenlo – Varsseveld voor uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de omleidingen.

Advies aan weggebruikers

Volg de aanwijzingen naar de oversteekplaatsen en de omleidingsroutes op de borden langs de weg.

Vermijd tijdens de werkzaamheden de N18 tussen Groenlo en Varsseveld.

Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.

Volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Meer informatie werkzaamheden N18

Voor meer informatie kunt u bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).