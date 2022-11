Hemans Birthday in Rockcafe Taste Groenlo

GROENLO – 5 november wordt Herman Brood 76!! Wie had gedacht dat hij dat zou halen………

En dat wordt uiteraard in Rockcafé Taste gevierd met niemand minder dan Yada Yada, dé Herman Brood Tribute van Nederland. Frontman Stick, die jarenlang met The (Wild) Romance getoerd heeft, (met o.a. Lademacher , Engelbert en Hollestelle ) heeft een ‘nieuwe’ ‘verse’ Brood neergezet. Buiten een band, wil het publiek toch ook een vleugje Herman zien en voelen. Met zijn “straight from the heart” performance weet Stick elke bezoeker het ware Brood gevoel te geven.

YADA YADA is op dit moment DE HERMAN BROOD TRIBUTE BAND in Nederland. Er is geen betere tributeband die het origineel zo dicht benaderd. Een show waar ze terug gaan naar de jaren ’70/‘80 waarin Herman Brood & His Wild Romance op zijn top was. Up tempo Rock ’n’ Roll met een setlist van ruim 40 Brood songs. Door zanger Stick, die een goede band had met Herman, waant het publiek zich weer in de top jaren van Herman Brood & His Wild Romance. Een avond vol herinneringen met een feest van herkenning.

YADA YADA kent vele successen met grote shows door heel het land, o.a. een twee keer uitverkochte “Nozem & de Non” (Heemskerk), Headliner “Woodstock aan de Waal” (Tiel), Headliner op “Big Rivers” (Dordrecht) en “Night at the Park” (Den Haag) met als speciale gast Spike van Zoest (Direct, The Deaf) op gitaar.

En zaterdag 5 november vieren ze zijn verjaardag dus in Rockcafe Taste! Hiep Hiep Hoera!

Wanneer: 5 november, de geboortedag van Herman Brood.

Aanvang: 22:00 uur

Kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

