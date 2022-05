Hemelvaartsdag 25e Dweilorkestendag 

GROENLO – Hemelvaartsdag 2022 is Groenlo als vanouds weer het stadje van plezier, wordt de Grolse veste weer overspoeld met vrolijke klanken van liefst 30 dweilorkesten en duizenden vrolijke dagjesmensen. De Dweilorkestendag is al vanaf de eerste editie een trekker van formaat, is de Grolse binnenstad Hemelvaartsdag één deinende massa. Dit jaar voor de 25e keer het Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap, zoals het evenement ooit opstartte maar in de volksmond al direct Dweilorkestendag werd genoemd. Een dag waar door zowel muzikanten, vrijwilligers en bezoekers ieder jaar weer reikhalzend naar uitgekeken wordt.

Contact gehouden

De organisatie is blij maar moest toch weer even schakelen om het weer op te pakken. “We hebben in die periode steeds contact gehouden met de vrijwilligers en de orkesten. Iedereen wil graag weer,” vertelt woordvoerder Remco Wolters. “Het is weer leuk om mee bezig te zijn en we zijn blij dat we weer op onze vrijwilligers kunnen rekenen. Mensen wenden aan die lange periodes van rust. Niet meer die vaste avond weg moeten, zetten activiteiten op een lager pitje, stootten zaken af. Orkesten hebben daar ook mee te26 maken gehad. Er zijn orkesten die daardoor niet meer bestaan.”

Programma

De invulling van het programma voor de editie 2022 is rond. “Ook dit jaar doen weer achttien orkesten mee in de wedstrijdklasse en twaalf in de leutklasse. De orkesten spelen op de zes podia in het centrum en op de podia bij Brouwersnös en Marveld Recreatie.” Naast al die vrolijkheid is er kindervermaak in de Beltrumsestraat en kan er volop genoten worden van bezienswaardigheden, gerelateerd aan Groenlo Vestingstad. We willen iedereen een leuke dag bieden, maar het wel compact houden. Op een zodanige manier dat orkesten geen last van elkaar hebben en we willen de mensen graag in beweging krijgen om overal te gaan kijken. Iedereen heeft er zin in. De orkesten en hun aanhang ook, want ze brengen allemaal weer veel mensen mee. Alle dertig orkesten zijn al volop aan het repeteren voor Groenlo.”

Jubileumact

Het jubileumtintje aan de 25e editie is een speciale muzikale finale act, om 17.30 uur, in de aanloop naar de prijsuitreiking op het Hoofdpodium op de Markt om 18.30 uur. De Dweilorkestendag begint om 12.00 uur.

Hemelvaartsdag 2022 is Groenlo als vanouds weer het stadje van plezier, wordt de Grolse veste weer overspoeld met vrolijke klanken van liefst 30 dweilorkesten en duizenden vrolijke dagjesmensen. Lees meer www.Dweilorkestendag.nl Hemelvaartsdag 2022 Dweilorkestendag.

Deelnemers wedstrijdklasse:

De Feesttoeters Sassenheim (Titelverdediger 2019), De Diezebloazers Den Bosch, De Feestbende Cromvoirt, RODL Rijen (Winnaar Publieksprijs 2019), Outblast! Vlijmen (Winnaar Gezelligheidsprijs 2019), We bin d’r uut Kampen, Alarmfase 3 Bemmel, Kap Nâh Den Haag, De Bierbengels Voorschoten, De Rotdweilers Bemmel, Partyband Leiden Leiderdorp, Bouncebrass Harderwijk, Valse Loch Beltrum, Booh! Spaarndam, De Drumgabbers Delft, Evenementenband103 dB Zwolle, Jupp’s Klamotte Kapelle Duiven, Effe d’r Neffe Steenbergen.

Deelnemers Leutklasse:

De Oosterblaaskapel Enschede, Vrüg Ligt Oss, De Hoetetoeters IJsselstein, De Klooiers Oss, Dazeikoe Oss, Navenant Helmond, De Pierewaaiers Oosterhout, Pompzwengels Geffen, Mini-Knuffle Groenlo, De Draokebolle Den Bosch, De Kneuterkapel Sint-Oedenrode, Predbant Berghem.

*De orkesten in de wedstrijdklasse worden drie keer door een vakjury beoordeeld, te weten op het hoofdpodium Markt, podium Kerkhofsteeg en podium Beltrumsestraat. Bij ieder wedstrijdpodium wordt gejureerd door twee deskundige juryleden. Bij de jurering wordt gekeken en geluisterd naar muzikaliteit, repertoirekeuze en samenspeluitvoering.

*De algeheel winnaar wint € 1000, de Grolsch bokaal en de Inter Nos wisseltrofee. Daarnaast zijn er een publieksprijs (Bungalowweekend voor het gehele orkest, aangeboden door Marveld Recreatie Groenlo), een gezelligheidsprijs (geldbedrag), leutprijzen en de prijs voor de Dweilmuzikant van de dag (een Grolse muts en Grolse wanten). Daarnaast krijgt ieder deelnemend orkest een herinneringsoorkonde aangeboden.

*De winnaars van de Publieksprijs, de Gezelligheidsprijs, de drie Leutprijzen en de prijs voor de ‘Dweilmuzikant van de dag’ worden aangewezen door publiek, presentatoren en organisatoren.

*De huidige organisatie bestaat uit een team van 9 mensen die op de dag van het festival zelf spontane medewerking krijgen van circa 100 extra vrijwilligers en dat voor o.a. de functies van gastheer/begeleider, presentator e.d.

*Dweilorkestendag Groenlo wordt mogelijk gemaakt dankzij sponsoring en subsidiëring van de zijde van de gemeente Oost Gelre. De beide hoofdsponsors zijn Grolsch Bierbrouwerij en de Gemeente Oost Gelre. Daarnaast nog een aantal topsponsoren en sponsoren.

*De binnenstad is deze Dweilorkestendag sfeervol ingericht en aangekleed.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....