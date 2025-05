Herdenking bij graf van Sonny Heiny Cohen in Groenlo

Op 3 mei werd bij het graf van de Joodse jongen Sonny Heiny Cohen een bloemstuk gelegd namens alle basisscholen in Groenlo en het nabijgelegen Zwolle. De herdenking vond plaats op de Hervormde begraafplaats in Groenlo. | Foto: Marcel Houwer

GROENLO – Op zaterdag 3 mei is op de Hervormde begraafplaats in Groenlo stilgestaan bij het graf van de Joodse jongen Sonny Heiny Cohen. Hij overleed op 24 maart 1945, slechts zeven dagen voor de bevrijding van de Achterhoek, op 5,5-jarige leeftijd.

Namens het 4 mei comité Groenlo sprak Diny Vennebekken een persoonlijk eerbetoon uit. Basisschoolleerlingen uit Groenlo en Zwolle legden een bloemstuk bij zijn graf.

Sonny werd op 8 november 1939 geboren in Dinxperlo. Tijdens de oorlog dook hij onder bij de familie Ormel, terwijl zijn ouders elders ondergedoken zaten. Om hem te beschermen, werd hij als meisje verkleed en zijn haar blond geverfd.

Op 24 maart 1945 werd de spoorlijn tussen Groenlo en Winterswijk per vergissing gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. Sonny werd geraakt door granaatscherven toen hij in een weiland speelde met vriendjes. Hij overleed ter plekke. De andere kinderen bleven ongedeerd.

In de nacht van 26 maart werd hij in stilte begraven op de Hervormde begraafplaats in Groenlo. Zijn ouders overleefden de oorlog. Kort na de bevrijding plaatsten zij een rouwadvertentie ter nagedachtenis aan hun enige zoon.

De naam van Sonny is later toegevoegd aan het oorlogsmonument in Dinxperlo. Ook is er een stolpersteine geplaatst. In 2015 bezocht zijn zus Olga het graf. Zij sprak toen de wens uit dat Sonny nooit vergeten mag worden. Die wens leeft voort. Ook vandaag werd zijn naam uitgesproken:

Sonny Heiny Cohen.

Morgen, op 4 mei, herdenken we in Groenlo en door heel Nederland alle slachtoffers van oorlog en geweld. In 2025 staan we extra stil bij het feit dat het tachtig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. De littekens van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd voelbaar — in families, in onze geschiedenis en in de waarde die we hechten aan vrijheid. Die vrijheid vraagt om blijvende aandacht en inzet.

Programma Dodenherdenking Groenlo – Zondag 4 mei 2025

18.00 uur – Herdenking bij de oorlogsgraven op de R.K. Begraafplaats, Lichtenvoordseweg.

18.40 uur – Vertrek stille tocht naar het glazen oorlogsmonument aan de Lichtenvoordseweg.

19.00 uur – Aankomst stoet bij het monument (aansluiten is hier mogelijk).

19.15 uur – Officiële herdenkingsplechtigheid, met onder meer het voorlezen van namen door Henk Gerrits en Nicole Maas.

20.00 uur – Twee minuten stilte, gevolgd door bloemlegging.

Na afloop – Samenkomst in Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de stille tocht en de plechtigheid bij het oorlogsmonument.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in