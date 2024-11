Het boek van Sinterklaas’ in bibliotheken Oost Gelre

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LICHTENVOORDE / GROENLO – – Op vrijdag 29 november in Lichtenvoorde en zaterdag 30 november in Groenlo, komt Poppentheater Jacobus Wieman naar de bibliotheken in Oost Gelre. Koos Wieman speelt in beide vestigingen de voorstelling Het boek van Sinterklaas.

De voorstellingen zijn gratis toegankelijk, maar aanmelden via www.oostachterhoek.nl/boekvansinterklaas of in de bibliotheek is wel vereist. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar en begint om 10.30 uur in beide bibliotheken.

Het boek van Sinterklaas

Samen Sinterklaas vieren, dat is altijd een goed idee! Maar waar is Sinterklaas, vraagt Koos zich af. En wat heb je eigenlijk allemaal nodig voor een Sinterklaasfeest? Samen met de kinderen zoekt Koos naar alles wat erbij hoort: het grote boek, de mijter, het paard, de stoel, en natuurlijk Sints baard en staf. Bekende Sinterklaasliedjes en een speciaal lied door Koos zelf worden samen gezongen. Of Sinterklaas nu komt of ‘Sinterkoos’, het wordt een feest voor iedereen!

Het boek van Sinterklaas is een vrolijke voorstelling met poppen die deze spannende tijd voor kinderen verandert in een warme en feestelijke belevenis.

Poppentheater Jacobus Wieman

Koos Wieman is al meer dan veertig jaar poppenspeler en staat bekend om zijn professionele speltechniek. Vanuit zijn passie voor poppenspel ontwikkelt hij producties waarin hij met vakmanschap en levendige dialogen zijn publiek meeneemt in een verhaal.

