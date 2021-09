Het theaterseizoen van de Mattelier gaat van start

Deel dit bericht













GROENLO – Na anderhalf jaar stilte is er weer reuring in Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier. Verenigingen pakken hun activiteiten op, filmhuis Het Doek is volop in gang en het nieuwe theaterseizoen gaat binnenkort van start gegaan.

De programmaraad heeft wederom haar best gedaan om je een gevarieerd programma aan te bieden en er is voor ieder wat wils. Om te vieren dat we dit najaar weer mogen genieten van prachtige voorstellingen, openen we op vrijdag 24 september het seizoen met cabaretier Helligen Hendrik.

Tijdens zijn voorstelling ‘Wen d’r mar an’ neemt de nukkige Twentenaar, op eigen wijze, de coronacrisis op de hak. Andere cabaretiers die dit jaar op het Grolse podium zullen staan zijn Nathalie Baartman, Gerrie Smits en Thijs Kemperink. En voor de liefhebbers van muziek hebben we mooie concerten op het programma staan van tributeband Queen Forever, gitarist Mart Hillen en zangeres Marlies Claasen.

Voor de voorstelling van Nathalie Baartman zijn gekochte tickets van vorig jaar geldig voor de nieuwe voorstelling ‘SNAK’. Houd er rekening mee dat er mogelijk veranderingen kunnen plaatsvinden als de coronamaatregelen aangepast worden. Mocht een voorstelling niet doorgaan, blijven gekochte tickets gelden voor een volgende voorstelling. Neem contact op met de Mattelier voor meer informatie via info@demattelier.nl of bel naar 06-42497744

Voor het reserveren van tickets kun je online terecht via demattelier.nl of aan de kassa.