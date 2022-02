‘Het verdriet van carnaval’ te zien in Grolle

GROENLO – Vanaf komend weekend is de documentaire ‘Het verdriet van carnaval’ (71 min) zes keer te zien in het Cultureel Centrum De Mattelier in Groenlo. De film werd deels opgenomen in Grolle en zal hier nu z’n lokale première beleven. Onderaan dit bericht vind je alle data van de voorstellingen.

Een film over het leven, weerspiegeld in carnaval

Ger-Jan, Nicole, Bert en Janine, vier doorgewinterde carnavalsvierders uit Groenlo, vertellen hun persoonlijke verhaal in de bijzonder vrolijke documentaire Het verdriet van carnaval. Hierin gaat de Bossche filmmaker Frank van Osch op zoek naar de ziel van dit bijzondere volksfeest bij markante carnavalsvierders in Grolle, Oeteldonk (Den Bosch) en Oeles-Riek (Tegelen).

Het is een film over het leven, met een lach en een traan, zoals zich dat weerspiegelt in carnaval, in het jaar waarin het niet door kon gaan. Daarmee is deze documentaire een ode aan het allermooiste volksfeest van het Zuiden en Oosten. Samen vertellen de hoofdpersonen het verhaal van de diepgewortelde ziel van carnaval en over de tranen omdat het afgelopen jaar niet doorging.

Muziek, film én fotografie

In dit project komt muziek, film en fotografie samen. Zo zien we prachtige portretten, gemaakt door de prijswinnende fotograaf Jan Banning. De Groenlose portretten zijn in de Mattelier te zien. De filmische muziek die Jesse Passenier componeerde, speelt een grote rol in de documentaire.

Het verdriet van carnaval is een documentaire vol prachtige verhalen van carnavalsvierders. De verhalen zijn bloedserieus en vrolijk tegelijk. Persoonlijke herinneringen, heerlijke anekdotes en een scala aan emoties. Want wat hebben we carnaval gemist met zijn allen…

Tickets voor de voorstellingen www.demattelier.nl/tickets

De ticketprijs is € 11,11 inclusief garderobe en een consumptiemunt.

Meer informatie en de trailer via www.verdrietvancarnaval.nl

Voorstellingen in De Mattelier:

Vrijdagavonden 19.30 uur 11 en 18 februari

Zaterdagavonden 19.30 uur 12 en 19 februari

Zondagmiddagen 15.00 uur 13 en 20 februari (matineevoorstelling)

In verband met de huidige coronamaatregelen kan de Mattelier slechts 100 bezoekers per voorstelling een plek geven. Na de voorstelling is er gelegenheid tot een gezellige nazit in de foyer!

Bij de entree wordt om een geldige QR code gevraagd en is het dragen van een mondkapje verplicht bij verplaatsing in het gebouw.

