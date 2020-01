ROTTERDAM / GROENLO – Donderdag 16 januari werd in Rotterdam het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ gepresenteerd. Doel van het lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Het monument is ontworpen door Studio Roosegaarde, in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

Zondag 26 en maandag 27 januari is het monument met 600 stenen te zien op de Markt in Groenlo. Met een indrukwekkend maar ingetogen programma van 17.00-22.00 uur. Met voorgelezen verhalen, brieven, gedichten, muziek en zang, door jong en oud uit de hele gemeente.