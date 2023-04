HV Grol huistoernooi: laat je handbaltalent zien op 17 mei!

GROENLO – Ben jij een fanatieke handballer of wil je gewoon eens kennismaken met deze leuke sport? HV Grol organiseert een huistoernooi op woensdagavond 17 mei om 19.00 uur in sporthal Den Elshof. Het belooft een avond vol handbalplezier te worden, waarbij iedereen van harte welkom is om me te doen.

“Om alles soepel te laten verlopen, vragen we je om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Na afloop van het toernooi is er gelegenheid om te douchen en samen met je teamgenoten ontspannen in het sportcafé onder het genot van een verfrissend drankje. Heb je nog vragen over het toernooi. Stuur dan een e-mail naar sponsering-activiteiten@hvgrol.nl. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, opgave voor 7 mei.

Mis deze fantastische kans niet om je handbaltalent te laten zien en nieuwe mensen te ontmoeten tijdens een gezellige avond vol sport en plezier. Nodig dus snel je vrienden, vriendinnen, buren, neven of nichten uit en schrijf je in voor het HV Grol huistoernooi op woensdagavond 17 mei!

