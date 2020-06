Informatieavond cursus ‘moestuin’

Hoe verbouw je eigen groente en fruit en hoe maak je het in?

GROENLO – Bij een gezonde leefstijl gaat het niet alleen om sporten en bewegen. Ook gezonde voeding, met veel verse groente en voldoende fruit is belangrijk. En: verse groente uit eigen tuin is niet alleen gezond, maar het smaakt ook erg lekker! Daarom organiseert Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin, eigen voorraad’ in samenwerking met de gemeente een cursus over het verbouwen van je eigen groente én over het inmaken en bewaren daarvan. Daaraan voorafgaand is er op woensdag 17 juni een informatieavond over de inhoud van de cursus.

Cursus groente en fruit verbouwen en inmaken

Tijdens de cursus leert iedereen de basiskennis om zelf een moestuin te beginnen. En hoe je overschotten kunt bewaren voor de winter. Met een kleine, gemakkelijk te onderhouden moestuin krijg je al veel opbrengst. Leuk om je zelfgekozen groente te zaaien en te planten, spannend om te zien hoe alles groeit en om het ten slotte zelf allemaal te oogsten.





Informatieavond: woensdag 17 juni – naast bijenstal in Stadspark Groenlo

Meer informatie over de cursus wordt gegeven op de informatieavond op woensdag 17 juni. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en wordt in de openlucht gehouden in het Stadspark Groenlo, nabij de bijenstal. De infoavond duurt maximaal een uur. Let op: er zijn geen zitplaatsen, geen koffie/thee en er is geen toiletvoorziening. Op de informatieavond houden we ons aan de 1,5 meter afstandsmaatregel. Belangstellenden die verkouden zijn of koorts hebben, wordt gevraagd thuis te blijven.

De cursus zelf bestaat uit 4 bijeenkomsten:

2 werkavonden moestuin aanleggen op 22 juni en 2 juli

1 workshop groente conserveren in de loop van de zomer en

1 workshop fruit conserveren in de nazomer.

De 2 workshops ‘groente conserveren’ en ‘fruit conserveren’ worden in overleg met de deelnemers afgesproken.

Aanmelden voor informatieavond verplicht

Door de coronamaatregelen zijn er slechts 30 plaatsen beschikbaar voor de informatieavond. Belangstellenden moet zich vooraf aanmelden via mail: a.tebrake@oostgelre.nl. Aan het eind van de informatieavond kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de moestuincursus zelf. Het maximum aantal deelnemers voor de cursus is 20.

Kosten

Dankzij een bijdrage van de gemeente zijn de kosten voor de cursus beperkt tot € 50 per persoon voor 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit is inclusief zaaigoed en plantgoed, en de kookfaciliteiten van de workshops.