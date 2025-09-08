Inter Nos verrast met uniek zomerconcert in Groenlo

Mannenzangvereniging Inter Nos uit Groenlo trad zondagmiddag 7 september op de Markt op, samen met beiaardier Wim Ruessink. Het koor stond onder leiding van dirigente Esther Gotink. Foto: Marcel Houwer

GROENLO – Mannenzangvereniging Inter Nos verzorgde zondagmiddag 7 september een bijzonder zomerconcert op de Markt in Groenlo. Het koor, onder leiding van dirigente Esther Gotink, trad ruim een uur op samen met beiaardier Wim Ruessink uit Winterswijk, die het carillon van de Oude Calixtuskerk bespeelde.

De combinatie van mannenstemmen en klokkenklanken zorgde voor een unieke openluchtsfeer. Bezoekers op de terrassen genoten zichtbaar en zongen enthousiast mee met klassiekers als Tulpen uit Amsterdam. Het concert eindigde met Junge komm bald wieder, dat door het publiek luid werd meegezongen.

Het optreden werd door velen als een geslaagd experiment gezien. Een koorlid vertelt: “Ik zat in de achtertuin en hoorde het carillon. Toen dacht ik: wat zou het mooi zijn om dat eens met ons koor te combineren.”

Lid worden bij Inter Nos

Mannenzangvereniging Inter Nos uit Groenlo telt zo’n 60 leden en is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, Gewest Midden-Nederland.

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in zaal De Pelikaan van City Lido, Kerkstraat 8 in Groenlo. Naast het plezier van samen zingen is er volop ruimte voor gezelligheid en onderlinge contacten. Tijdens de pauze is er gelegenheid om een consumptie te nuttigen.

Hou je van zingen? Kom gerust eens vrijblijvend langs op een repetitieavond. Luisteren, genieten en sfeer proeven staan voorop. Daarna beslis je zelf of je mee wilt doen.

👉 Meer informatie en aanmelden: internosgroenlo.nl/leden

