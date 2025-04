Internationaal muziekweekend bij Rockcafé Taste in Groenlo

GROENLO – Rockcafé Taste presenteert in het weekend van 3 en 4 mei 2025 twee bijzondere live-optredens met internationale allure. Op zaterdagavond staat de Braziliaanse Beatles Tribute-band The Starclubbers op het podium, en op zondagmiddag treden twee Amerikaanse hardcore troubadours op: JD Graham en Justin Clyde Williams.

Zaterdag 3 mei – The Starclubbers (21.30 uur stipt)

The Starclubbers keren terug naar Groenlo na een eerder memorabel optreden in februari 2023. De band bestaat uit Braziliaanse muzikanten die inmiddels in Londen en Berlijn wonen, samen met de uit Hummelo afkomstige Patric Roes. Hun repertoire bestaat uit nummers van The Beatles én solo-werk van de voormalige bandleden. De naam verwijst naar de legendarische Starclub in Hamburg, waar The Beatles in hun beginjaren speelden.

Zondag 4 mei – JD Graham & Justin Clyde Williams (15.00 uur)

Vanwege de Nationale Dodenherdenking begint het akoestische optreden op zondagmiddag om 15.00 uur. JD Graham maakte in oktober 2024 grote indruk in Hengelo en neemt nu singer-songwriter Justin Clyde Williams mee voor een optreden vol outlaw country en Americana. Hun muziek is rauw, oprecht en doordrenkt van levenservaring.

Tickets en meer informatie

Kaarten voor beide shows zijn verkrijgbaar via rockcafetaste.stager.co.

Meer informatie over Rockcafé Taste: www.rockcafetaste.nl.

