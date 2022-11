Intocht Sinterklaas in Groenlo

GROENLO – Lieve kinderen uit Groenlo zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Hij maakt ook tijd vrij om de kinderen in Groenlo te begroeten. Dat doet hij niet zomaar, hij komt met een échte pepernotenparade, waarbij hij in optocht met pieten door het centrum van Groenlo trekt.

Kom je Sint en zijn pieten ook welkom heten in Groenlo? De pepernotenparade begint om 15.00 uur. Kijk op het kaartje hieronder welke route er wordt gelopen.

Groetjes van de Regelpiet.

P.S. Ik hoorde dat er zelfs dj-pieten en een brandweerwagen met de pepernotenparade meedoen!

Dit bericht is 135x gezien