Jan Cremer in Galerie Kunst in ’t Koetshuys (KiK)

GROENLO – Een kopstuk uit de Nederlandse kunst bezoekt Groenlo. Galerie KiK timmert sinds een aantal jaren flink aan de weg met exposities van jonge en gevestigde kunstenaars. “Jan Cremer stond hoog op het verlanglijstje sinds zijn bezoek aan Groenlo tijdens de Slag om Grolle van 2019. Hij onthulde destijds ook zijn muurgedicht in de Notenboomstraat. De contacten met Cremer zijn altijd goed en warm gebleven en we zijn ontzettend blij met de komst van Cremers’ grafische werk.” vertelt René Hoijtink, voorzitter van Stichting Kunst in ’t Koetshuys.

Legendarisch is het leven van de nu 81-jarige Cremer nu al te noemen. Niet bang om heilige huisjes omver te schoppen en met een levenswandel en turbulent liefdesleven waar nuchtere Nederlanders in de zestiger jaren absoluut geen weet van hadden. Jan Cremer werd bekend met zijn boek “Ik Jan Cremer”, een onvoorwaardelijke bestseller zoals hij het bij verschijnen al noemde. Het is een schelmenroman met seks, geweld en wilde avonturen. Dit enfant terrible van de Nederlandse literatuur ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstenaar die tot op de dag van vandaag aan de weg timmert.

Cremer als schilder vestigde de aandacht op zich met zijn “peinture barbarisme”. Hij zei hier zelf over: “Ik sodemieter verf op een doek, ik druip, spat, sla, schop, ik vecht met verf en soms win ik.” De kunst van Jan Cremer bestaat uit schilderijen, grafiek en gouaches en beelden vaak Hollandse en tegenwoordig ook Italiaanse landschappen uit in felle kleuren. Zijn pure schilderkunst raakt aan de grote Hollandse landschapstraditie maar misschien nog meer aan de anti-traditionele pop art.

Vanaf 5 september exposeert Cremer in het Koetshuys in Groenlo. Landschappen met tulpenvelden zijn al sinds Van Gogh en Monet een veel gebruikte thematiek. Ook Jan Cremer laat zich in abstracte vorm graag inspireren door tulpen en tulpenvelden.

Wie is Jan Cremer?

Jan Cremer is in 1940 geboren in Enschede en stamt van vaderszijde uit een familie van hoefsmeden en beroepsmilitairen uit Pruisen en Hessen. Zijn moeders familie komt uit Hongarije. Zijn overgrootvader was smid in Groenlo.

In zijn jonge jaren volgde Cremer korte tijd een opleiding aan de Academies voor Beeldende Kunsten in Enschede, Arnhem, Den Haag en Parijs. Als schilder kreeg hij in de zestiger jaren snel erkenning. Jarenlang reisde hij veel en woonde zo’n beetje overal op de wereld.

In 1964 verscheen zijn eerste roman: “Ik Jan Cremer”. Dit rauwe werk riep in het Nederlandse literaire wereldje heftige emoties op. Het leverde hem een ereplek op tussen schrijvers van naam en faam. Midden jaren 60 vertrok Cremer naar New York. Daar belandde hij tussen de jonge kunstenaars, popsterren, acteurs en regisseurs. Dit grenzeloze leven te midden van de New Yorkse scene bracht hem de inspiratie voor latere jaren.

Vanaf 1970 zwierf en reisde hij over de hele wereld. Zijn tijd verdeelt hij tussen schrijven, schilderen en reizen. Dat levert nog steeds werk op van allure, zowel het geschreven als het beeldende werk.

De expositie, van 5 september tot 1 februari 2022, is dagelijks te bezoeken tussen 14:00 en 16:00 uur in Galerie KiK, Nieuwestraat 22 in Groenlo.