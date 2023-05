Jeugdviswedstrijd aan de vijver van de Hartreize

GROENLO – In 2023 organiseert de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) opnieuw een viertal viswedstrijden voor kinderen tot en met 13 jaar. Net als afgelopen jaar worden de drie viswedstrijden gehouden op de Hartreize en de “Finale” wedstrijd aan de gracht. Op vier woensdagavonden (31 mei, 14 juni, 28 juni en 12 juli (Finale) van 18:30 uur tot 20:00 uur wordt er gevist, 18:00 uur aanwezig. Er wordt gevist op aantallen.

De deelname is uiteraard GRATIS.

Dit jaar is er een grote verloting vanwege het 85-jarig bestaan van de GHV. Alle deelnemers krijgen bij deelname elke wedstrijd een lootje en die worden tijdens de Finale wedstrijd op 12 juli getrokken. Dus doe je alle 4 wedstrijden mee dan heb je 4 lootjes die in de pot gaan. We hebben prachtige prijzen.

Prijzen: Iedereen heeft prijs per wedstrijd!!

Hengel: Vaste stok

Vangst: Op aantal

Wedstrijdwater: Vijver op de Hartreize, laatste finale wedstrijd aan gracht bij de Maliebaan.

Loting: om 18:10 (18:00 uur aanwezig)

Wedstrijdduur: 18.30 uur tot en met 20.00 uur

Opgave: aan de waterkant

Prijsuitreiking: Aansluitend aan de waterkant.

Vraag je GRATIS jeugdvergunning aan.

Hallo allemaal, de komende weken gaan we jullie kennis laten maken met de vele jeugdactiviteiten die de Groenlose Hengelsport Vereniging dit jaar voor de jeugd gaat organiseren. Maar eerst moet je de jeugdvergunning in orde hebben. Om in Nederland te vissen heb je meestal een VISpas nodig. Dit is tevens het bewijs van lidmaatschap van je hengelsportvereniging.

Gratis jeugdvisacte: In Groenlo en omstreken kan de jeugd tot en met 13 jaar via www.visseningroenlo.nl de GRATIS jeugdvisacte downloaden. Je mag dan gratis vissen in de stadsgracht en de vijvers in Groenlo en meedoen aan de jeugdwedstrijden

Gratis welkomst pakketje

Heb je de jeugdvisacte gedownload, dan ontvang je van de GHV een leuk welkomst pakketje. Hierin zitten o.a. twee vistuigjes, keykoord met hakensteker en leuke wetenswaardigheden hoe je het beste kunt vissen. Zoals gezegd kun je deze GRATIS jeugdvergunning regelen via www.visseningroenlo.nl

Jeugd van 14 t/m 17 jaar

De jeugd van 14 t/m 17 jaar kan tegen geweldige korting de VISpas kopen bij hengelsportzaak Hartman en Stroet (Bemtrumsestraat 18). Wel even je legitimatie meenemen en laten zien. Senior leden kunnen de VISpas gewoon aanvragen via www.visseningroenlo.nl en bij dierenspeciaalzaak Hartman en Stroet in de Beltrumsestraat.

