JPR Strinxband weer in Taste

1 februari weer terug in Taste!

GROENLO – Een band die bekend staat om de pure passie voor rock, die op het podium gebracht wordt zoals de Stones dat deden in de jaren 70. JPR STRINXBAND = heart & soul rock & roll.

Of het nu in een café is, feesttent, zaal of festival, the JPR STRINXBAND speelt overal. The JPR STRINXBAND trakteert het publiek op covers

–en eigen werk- die vol overgave de zaal in worden geslingerd. Vanaf het begin -1998- heeft de band veel podium ervaring op gedaan.

The JPR STRINXBAND verzorgde door de jaren heen diverse voorprogramma’s waaronder: Vengeance, Golden Earring, De Dijk, Normaal, Jovink, en Di-rect, White Cowbell Oklahoma, Kim Wilde etcetera. Daarnaast wordt opgetreden in café’s, feesttenten, en festivals (Dicky Woodstock, E-pop, Zwarte Cross, en JPR is de huisband tijdens het jaarlijkse Zonnerock festival in Lochem, etc). Ook werden er verschillende cd’s met eigen werk uitgebracht in eigen beheer, waarvan ‘Since You’ve Been Gone’ de meest recente is, (2012) met daarop bijdragen van oa DeeDee Dekkers, en David Hollestelle (Wild Romance)

Het repertoire; van Bowie, Brood en Beatles tot Neil Young en ZZ Top. Daarnaast ook eigen werk. Kortom; Op zoek naar een band die rock ‘n’ roll brengt zoals het bedoeld is? JPR STRINXBAND. No rules. Just Rock.

Aanvang 22.00 uur en de entree is uiteraard vrij