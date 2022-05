Kenny B en Kav Verhouzer naar Dancing in the Street

GROENLO – Het Achterhoekse open-air dansfeest ‘Dancing in the Street’ kent wederom een zomerse line-up. Op 25 juni staan onder andere Kenny B, Kav Verhouzer en Curls on Fire op het podium in de sfeervolle binnenstad van Groenlo. Daarnaast zijn in de line-up ook Chris Deluxe en een uniek nieuw concept van Ray Montreal en MC Amir aan het programma toegevoegd.

Kenny B opent ‘Dancing in the Street’, na een kleine warming-up door Curls on Fire. De zanger die sinds zijn hit ‘Parijs’ definitief is doorgebroken staat symbool voor de met zomerse vibe die Dancing in the Street heeft.

Ook Kav Verhouzer zal van de partij zijn. Samen met Sjaak scoorde hij een megahit met ‘Stap voor Stap, een liedje dat je na een keer horen niet meer uit je hoofd krijgt. Zijn dj-set vol zomerse housebeats zorgt voor een dansvloer vol vrolijke gezichten. Live-muziek is er van Curls on Fire. Deze volledig achterhoekse band heeft sinds kort een nieuwe zangeres gevonden in Meike Ubbink. Alle stoelen draaiden toen zij meedeed aan the Voice of Holland in 2019, dus vuurwerk gegarandeerd!

Liefhebbers van de Verruckte Halbe Stunde en mixtechnische hoogstandjes kunnen hun lol op wanneer Chris Deluxe op het podium verschijnt. Naast een overdaad aan hele fijne danshits, mixt hij deze niet alleen op ritme en toonhoogte aan elkaar, maar ook regelmatig op tekst. Er zijn in Nederland weinig DJ’s die zich kunnen meten aan het dj-talent van Chris Deluxe. Niet voor niets is hij elke vrijdagochtend te horen op radio 538.

Sinds zijn eerste optreden op Dancing in the Street was Ray Montreal een vaste waarde. De DJ staat inmiddels mainstage op Freshtival, maar keert samen met MC Amir 25 juni graag terug naar zijn roots met een heel nieuw concept, waarbij het publiek de baas is. De kaartverkoop gaat komende zaterdag 7 mei om 10:00 uur van start en er geldt een beperkte tijd een superdeal voor early-birds.

Dancing in the Street is het festival voor Achterhoekse dansliefhebbers dat eens per jaar de sfeervolle binnenstad van Groenlo omtovert tot één grote dansvloer.

Meer informatie is te vinden via de sociale kanalen http://facebook.com/ dancinginthestreetNL en http://instagram/ dancinginthestreetNL

